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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/DHA
18.06.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Liseli kızlar elinden çığlık atarak kurtulmuştu! Cezası belli oldu…

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Liseli kızlar elinden çığlık atarak kurtulmuştu! Cezası belli oldu…

ÇORUM'da, lise öğrencisi 2 kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Güven Varlı (41), 18,5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Varlı, son duruşmadaki savunmasında, "TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum" dedi. 

Olay, geçen yılın Kasım ayında, Çorum'daki Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. TIR sürücüsü Güven Varlı, yük almak için geldiği sitede aracı park ettikten sonra, iddiaya göre, lise öğrencisi T.N.O. (17) adlı kızı takip etmeye başladı. Varlı, binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürüklediği kıza cinsel istismar girişiminde bulundu. T.N.O., elini ısırıp, çığlık atınca Varlı kaçtı. Aynı bölgede 1 gün sonra Varlı, akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp, yürüyerek, evine giden A.N.K. (18) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunmak istedi. Varlı, eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. Liseli kız, burada çığlık atmaya başlayınca Varlı da bölgeden kaçtı. Kızlar, Varlı'dan kurtulmaya çalışırken, boğuşma sırasında hafif yaralandı. 

Liseli kızların ihbarları üzerine polis ekipleri, Güven Varlı'nın yakalanması için Nakliyeciler Sitesi TIR garajının bulunduğu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, kızların ifadeleri doğrultusunda eşkalini belirlediği Varlı'yı garajda yakaladı. Gözaltına alınan Varlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Varlı'nın adliyeye ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla getirilmesi dikkat çekti. Güven Varlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

'BİR ŞEY YAPMADIM, SUÇSUZUM'

Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven Varlı hakkında; 'cinsel istismara teşebbüs', 'cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel amaçla cebir', 'tehdit suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Güven Varlı, Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Varlı, "Ben TIR şoförüyüm. Çevre yolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Hakim bey; ben kızlara bir şey yapmadım, suçsuzum. Beratimi istiyorum" diye konuştu. 

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Güven Varlı'ya 'cinsel istismar', 'cinsel saldırı' ve 'yaralama' suçlarından toplam 18,5 yıl 15 gün hapis cezası verdi.

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