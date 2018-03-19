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    'Şemsiyeni paylaşalım mı' deyip yanına yaklaştı, ortalık karıştı

    DHA
    19.03.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, yolda yürüyen lise öğrencisi A.B.'yi (18) taciz ettiği iddiasıyla çevrede toplananlar tarafından dövülen M.M.K., (25), adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyularak serbest bırakıldı.

    Lice'deki bir lisede öğrenci olan A.B., 27 Şubat günü okuldan çıkıp, eve gittiği sırada iddiaya göre kendisini durduran M.M.K.'nin tacizine uğradı. Genç kızın kaçarak bir arkadaşının evine sığınması ve çevredekilere haber vermesi üzerine çok sayıda kişi olay yerine toplandı. Şüpheliyi yakalayıp, dövenler, silahlı kavga ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi ile dağıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine şüpheli M.M.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurun kendisine iftira attığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

    Daha sonra savcılıkta ifadesi alınan mağdur A.B., saat 19.45 sıralarında eve doğru giderken şüphelinin yanına geldiğini belirterek, "Tanımadığım bir erkek gelerek, 'Şemsiyeni birlikte kullanabilir miyiz, tanışabilir miyiz?'diye sordu. Teklifini kabul etmeyince, beni duvara yaslayarak tacizde bulundu. Bir anlık boşluktan yararlanıp, arkadaşımın evine sığındım. Bu kişi halen orada duruyordu. Bunun üzerine arkadaşımı aradım. Arkadaşım geldi ve tartışmaya başladılar. Bu sırada kalabalık toplandı. Olayın şokundan kalabalığın olduğu yerde ne olduğunu görmedim. Beni taciz eden kişiden şikayetçiyim"dedi

    SAVCILIK: TUTUKLAMA SEBEPLERİ VAR, ADLİ KONTROL KARARI VERİLSİN

    Savcılıkta ifadesi alınan M.M.K., hakkındaki suçlamaları reddederken, kendisini darp eden kişilerden de şikayetçi oldu. M.M.K.'yi 'cinsel taciz' iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk eden savcılık, şüpheli hakkında tutuklama sebeplerinin bulunduğunu belirterek, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasını istedi.

    Savcılığın yazısında şu ifadelere yer verildi, "Şüpheli hakkında 5271 sayılı CMK'nın 100'üncü maddesinde yazılı tutuklama sebeplerinin bulunması/atılı suça ilişkin tutuklama yasağının öngörülmüş olması nedeniyle sorgusunun yapılarak şüpheli hakkında aşağıda yazılı tedbirlerin uygulanması yönünde 5271 sayılı CMK'nın 109'uncu maddesi uyarınca adli kontrol kararı verilmesi kamu adına talep olunur."

    SAVCILIĞIN TALEBİ İLE SERBEST BIRAKILDI

    Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden ifadesi alınan şüpheli, mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti alt sınırı, şüphelinin samimi beyanları, kaçması, saklanması, şüphesini uyandıran olguların olmaması, sabit ikametgah sahibi olması gerekçe gösterilerek ölçülülük ilkesine göre adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Şüphelinin haftada bir gün imza atmasına karar veren ve yurt dışına çıkışını yasaklayan Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı yeniden savcılığa gönderdi.

    Etiketler: sokakta taciz , taciz davası , gündem
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