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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mithat ABAKAN / DHA
26.07.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Liseli kıza fuhuş tuzağı! ‘Sana para kazandırabilirim…’

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Liseli kıza fuhuş tuzağı! ‘Sana para kazandırabilirim…’

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 2'nci sınıf öğrencisi Y.G.'ye (17) fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Sarı (42), 11 yıl 3 ay hapis ve 187 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde kız çocuğuna fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma tarafından geçen nisan ayında Osman Sarı'nın evine baskın düzenlendi. Evde Osman Sarı ile birlikte lise öğrencisi Y.G. adlı kız ile Ç.G.G. adlı erkek gözaltına alındı. Osman Sarı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'Çocuğu fuhşa teşvik etmek ve çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

'SANA PARA KAZANDIRABİLİRİM'

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Y.G.'yi para karşılığı erkeklere pazarladığı, sanığın evine gece saatlerinde yapılan baskında Y.G.'nin bir erkekle birlikte evde bulunduğu belirtildi. Y.G.'nin alınan ifadesinde, daha önceden sanıkla tanıştığını ve zaman zaman borç para aldığını, bir süre sonra sanığın 'Sana para kazandırabilirim' dediğini ve içinde bulunduğu çaresizlik nedeniyle başka erkeklerle para karşılığı birlikte olma teklifini kabul ettiği, şubat ve mart aylarında sanığın ayarladığı kişilerle para karşılığı ilişkiye girdiği aktarıldı. Osman Sarı'nın savunmasında ise Y.G.'yi birkaç defa farklı erkeklere pazarladığını itiraf ettiği belirtildi.

'FUHŞA TEŞVİK ETMEDİM'

Sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Manavgat 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Temmuz'da görüldü. Davada ifade veren Osman Sarı, "Bir arkadaşım beni telefonla arayarak kız ayarlayıp ayarlayamayacağımı sordu. Ben de Y.G.'yi aradım. Evimde Ç.G.G. ile beklemeye başladık. Sonra eve Y.G. geldi. Sonra hep beraber evde 3 kişi otururken kapıya jandarma geldi. Bu olay haricinde ben mağdur Y.G.'yi hiçbir tarihte fuhşa teşvik etmedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmada Y.G., sosyal hizmet uzmanı ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Osman Sarı'nın buluşmak için telefon ettiğini ve kendisinin de evine gittiğini anlatarak, "Orada bana 'Uyuşturucu madde kullanıyorsun herhalde, istersen ayarlayabilirim' dedi. Ben de uyuşturucu madde kullanmadığımı söyledim. Sonra bana bir erkekle arkadaşlık etmek isteyip istemediğimi sordu. Eve Ç.G.G. geldi. Beraber oturduk, bu sırada herhangi bir cinsel birliktelik olmadı. Kapı çalındı ve jandarmalar eve geldi" diye konuştu. Sanıktan şikayetçi olmayan Y.G. soruşturma dosyasında verdiği ifadelerin de doğru olmadığını belirtti.

PEDAGOG: MAĞDUR KORKUYOR

Duruşmaya katılan pedagog, Y.G.'nin durumunu şöyle açıkladı:

"Mağdur beyanda bulunurken fiziksel hareketleri itibariyle bir şeyleri gizlediği, sakladığı, bir şeylerden korktuğu şeklinde izlenim uyandırmıştır. Mağdur konuşurken göz temasından kaçınmakta ve beden dili itibariyle küçülmektedir. Mağdurun beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği hususunda takdir mahkemenindir."

Mahkeme heyeti, sanık Osman Sarı'yı 'Çocuğu fuhşa teşvik etmek ve çocuğun fuhşuna aracılık etmek' suçundan 11 yıl 3 ay hapis ve 187 gün adli para cezasına mahkum etti.

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