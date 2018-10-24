Liseli genç kızın feci ölümü
İstanbul Zeytinburnu’nda 5. kattaki evinin balkonuna çıkan 15 yaşındaki lise öğrencisi montunu silkelediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanarak hastane kaldırılan genç kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, lise öğrencisinin düştüğü an ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Yaren Serbest isimli lise öğrenci başı döndüğü gerekçesiyle okula gitmedi. Sabah saatlerinde annesi ve ağabeyi evde olduğu sırada balkona çıkan kız montunu silkelediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar koşarak kızın düştüğü yere gelip ilk müdahalede bulundu.
Kızın yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelerek ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri ambulansla genç kızı en yakın hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Yaren Serbest yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
O ANLAR KAMERADA
Genç kızın düştüğü an çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde talihsiz kızın beton zemine düştüğü an ve çevrede bulunan vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.
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