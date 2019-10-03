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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
03.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Liseli genç kâbusu yaşadı!

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Liseli genç kâbusu yaşadı!

Konya'da 'da geçen yıl lise öğrencisi M.Ö.'nün (17), iddiaya göre cep telefonunu zorla alıp, oturdukları evin bodrum katına götürerek 14 yerinden bıçaklayan  İ.T. (17), 'kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin, M.Ö.'nin cep telefonun alınmasıyla ilgili  'hırsızlık' suçundan  İ.T.'nin beraatine karar vermesinin ardından, heyetteki üyelerden bir hakim ise bunun bir 'yağma' suçu olduğunu ve ceza alması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

Olay, geçen yıl 4 Ocak günü merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.Ö., bir arkadaşının da yer aldığı maçı izlemek için iki arkadaşıyla mahalle stadına gitti.

M.Ö., tribünde maç izlerken arkadaşlarıyla sohbet eden İ.T. ile tanıştı.

İ.T. bir süre sonra bir arkadaşını arayacağını söyleyerek M.Ö.'den cep telefonunu istedi. M.Ö. kontörü olmadığını söylemesine rağmen İ.T., iddiaya göre M.Ö.'nün elindeki telefonu zorla aldı. 

İ.T. daha sonra ''Bizim eve gidelim, seni annemle tanıştıracağım'' diyerek M.Ö.'yü evlerinin önüne götürdü.

YARALAYIP KARNINA OTURDU, SİGARA İÇEREK BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

İ.T., iddiaya göre sigara içmek için bodrum katına indiklerinde kapıyı kilitleyip M.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan M.Ö.'nün karnının üzerine oturan İ.T., sigara içerek bıçaklamaya devam etti.

İddiaya göre ''Bana, 'Onu yapamazsın, bunu yapamazsın' dediler, bak adam öldürüyorum'' diyerek sigara içmeyi sürdürdü.

SAĞLIKÇILARA, 'GELMENİZE GEREK YOK, CAN ÇEKİŞİYOR, ÖLECEK' DEDİ

İ.T., M.Ö.'yü 14 yerinden bıçakladıktan sonra polisi arayıp, ''Ben birini bıçakladım, gelin'' diyerek ihbarda bulundu.

112 Acil Servis çağrı merkezindeki görevliler, adresi almak için aradıklarında İ.T. görevlilere "Ambulansa gerek yok. Zaten can çekişiyor, ölecek'' deyip telefonu M.Ö.'ye verdi. M.Ö. de telefondaki görevlilere çok kan kaybettiğini belirtip, adresi verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ö., yaklaşık 1 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

İ.T. de M.Ö.'yü daha önce tanımadığını ve olay günü yolda gördüğünü, kendisinden sigara isteyip yok demesi üzerine küfür edince, dövdüğünü öne sürdü. İ.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde  yargılanmaya başlayan İ.T.,  mayıs ayında görülen davanın 7'nci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.  

14 YIL HAPİS CEZASI 

Davanın 19 Eylül'de görülen son duruşmasına tutuksuz sanık İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti,  M.Ö.'nün cep telefonunu almasıyla ilgili  'hırsızlık' suçundan oy çokluğu ile İ.T.'nin beraatine karar verdi.

İ.T.  'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

HAKİM, MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme heyetinden bir üye hakim, İ.T.'nin 'hırsızlık' suçundan beraat etmesi kararına şerh koydu. Şerhinde, İ.T.'nin, M.Ö.'nün telefonunu iki kez zorla aldığını belirterek, bunun bir 'yağma' suçu olduğunu ve bu suçtan ceza alması gerektiğini, heyet kararına katılmadığını belirtti.  

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