Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Liseli genç aday adayı oldu

    Liseli genç aday adayı oldu

    DHA
    13.05.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Edirne'de Serhat İMKB Edirne Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Nurkan Nüfer, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 21 Haziran günü 18 yaşına girecek olan Nüfer, "Gençlerin halinden gençler anlar, bu nedenle aday adayıyım" dedi.

     Edirne’de Serhat İMKB Edirne Meslek Lisesi’nde Bilişim Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Nurkan Nüfer, 21 Haziran’da 18 yaşını doldurup, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den milletvekili aday adayı oldu. Annesi Gülcan, babası Şezayi Nüfer’in de katıldığı toplantıda adaylığını açıklayan Nurkan Nüfer, 21 Haziran’da 18 yaşında olacağını belirterek, şunları söyledi:

    "Meclisteki 60 - 65 yaşındaki insanların gençlerin halinden anlamayacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Gençlerin halinden genç anlar. Ben de bu nedenle milletvekili aday adaylığına başvurdum. Edirne için daha iyi altyapı, daha iyi yollar, daha iyi trafik ve yaşam biçimi düşünüyorum. İnsanlara farklı alternatifler sunmak için çalışıyorum. Arkadaşlarım sağ olsunlar çok destek verdi. Geleceğimi tabi ki düşünmek zorundayım. Bir bölüm okuyup güzel bir meslek sahibi olmak istiyorum. Farklı bir düşüncem aslında yoktu, sadece siyasete hep yakın olmak istedim, bu nedenle bu seçim benim için bir şans oldu."

    Gökay Tunç, sınıf arkadaşı Nurkan’ı desteklediğini belirterek, "Bu yolda ona başarılar diliyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum, inşallah milletvekili olur" dedi. Diğer sınıf arkadaşı Velican Ceylan ise "Arkadaşımız milletvekili aday adayı oldu. İnşallah gelecekte daha iyi işlere adım atar" dedi.

    Etiketler: Liseli , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri