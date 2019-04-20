Liseli Emel 9 gündür kayıp
Trabzon'un Sürmene ilçesinde lise öğrencisi Emel Aktaş'tan (17) 9 gündür haber alınamıyor. Kızlarının hayatından endişe eden aile, Emel Aktaş'ı görenlerin polise haber vermesini istedi.
Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimlikleri, cüzdanı ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi. Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Güvenlik güçleri Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlattı.
Kızlarının hayatından endişe eden aile, 9 gündür haber alınamayan Emel Aktaş'ı görenlerin polise haber vermesini istedi.
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