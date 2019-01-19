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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim Servisi
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Liselere yerleştirme tümüyle değişecek

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Liselere yerleştirme tümüyle değişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselere geçiş sistemi kapsamındaki adrese dayalı yerleştirmelerde geçen yıl yaşanan sorunların bu yıl büyük ölçüde azalacağını vurgulayarak, “Sistem değişikliği yok ancak okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak için yerleşmeye esas kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler var” dedi.

CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Selçuk’un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
“Karne hepimizin karnesi, bakanın, öğretmenlerin, anne-babaların karnesi. Bunu daha bütünsel ele almak ve karneyi kendimizi inşa edeceğimiz bir araç olarak görmekte yarar var. Eğitimi sadece okula indirgersek çok sınırlı kalır. Anne-babaların çocuklarının gelişimine ortam sağlamaları, yetenekli oldukları alanlarda hafifçe zorlamaları gerekir. Öğrenmek kolay bir şey değil, hayat kolay ilerlemiyor. ‘Aman çocuğu zorlamayalım’ diye bir durum da söz konusu olamaz.

EN ÖNEMLİSİ KİTAP OKUMAK

Ders kitabı dışında kitap okuma süreleri az. En çok önemsediğim şey kitap okumak. Kitap okumak hem çocuğun sanatsal, düşünsel gelişmesine, hem derslerine katkı sağlıyor. Kitap okuyanlar daha avantajlı oluyor hayatta.

GEÇİŞLER KOLAYLAŞACAK

Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde geçen yıl karşılaşılan sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var. Hangi okulumuzda ne tür ihtiyaçlar var, kapasite artırımı ne kadar... Yeni binalar yapılıyor çok sayıda, onlar rahatlatacak ve dağılıma esas olan koşullar değişecek. Çocukların evlerine yakın olan okullara gidebilmesi ile ilgili birtakım kolaylıklar getiriliyor. Belli okulların ismini ya da içeriğini değiştirerek bu okulların daha dengeli dağıtımıyla ilgili önlemler almak ve ilk tercihe yerleşmeleri için kriter tablosunu tümüyle değiştirmek gibi önlemler var. Bu bir sistem değişikliği değil.”

TEMEL LİSELER KAPATILACAK

Temel liselerle ilgili kanun çok açık. Ne zaman kapatılacağı dört yıl önce söylenmiş. Ek süre yok. Kapatılacaklar. 

 

ÖĞRETMEN ATAMALARINI ÇALIŞIYORUZ - 

- “Şubatta yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ve ek atama talepleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda olacak ya da olmayacak diye bir şey demek mümkün değil. Bu çalışmalar neticesinde, kısa sürede sonuçları paylaşacağız.

MESLEK KANUNU

Yıllardır üzerinde konuşulan ‘öğretmenlik meslek kanunu’nu ele alıyoruz. Birçok mesleğin hâkimlik, askerlik gibi kendine has meslek kanunu var. Biz öğretmenliğin daha fazla itibar kazanmasını, toplumdaki yerinin daha belirginleşmesini, hak ettiği saygınlığın güçlenmesini istiyoruz. Bazı sosyal haklar, atama gibi konularla ilgili hususlar, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili bazı meseleler, bütün bunlar bir mesleğin daha güçlü biçimde yapılabilmesi için gereken koşullar. Biz genel bir taslak hazırladık. Ancak bu zaman alacak.”

 

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