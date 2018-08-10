Liselere girişte ilk nakil dönemi için son gün | LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini bugün saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından toplamda 4 ayrı dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün itibarıyla tamamlanıyor. Nakil işlemlerinin tamamlanmasına saatler kala, liseli adayları da kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. İşte, LGS nakil süreci hakkında merak edilen detaylar...
LGS NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini bugün 17:00'da kadar yapabilecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.
BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlendi.
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