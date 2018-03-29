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    Liselere geçişte küçük yaşa öncelik

    Esra ÜLKAR
    29.03.2018 - 01:13 | Son Güncelleme:

    YENİ liseye yerleştirme sisteminde Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi.

    1 milyonun üzerinde 8’inci sınıf öğrencisi, merakla liselere geçiş sistemiyle ilgili ayrıntıları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 26 Mart’ta ‘Ortaöğretime Geçiş Yönergesi’ni yayımladı. Yönergede merkezi sınavla öğrenci alacak okullara yerleştirmeyle ilgili ayrıntılar dikkat çekti. Eski sistemde öğrenci puanlarının eşit olması halinde sırasıyla Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı’na (AOSP), 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve devamsızlığa bakılıyordu. Eşitlik devam ediyorsa son olarak yaşça küçük olana öncelik veriliyordu. Şimdi puan eşitliği durumunda Ortaokul Başarı Puanı’nın (OBP) ardından ikinci kriter olarak yaşa bakılacak. Adrese dayalı yerleştirmelerin nasıl olacağı, hangi okulların merkezi sınavla öğrenci alacağı gibi bilgiler henüz açıklanmadı. Yönergede bunların nisanda yayınlanacak kılavuzda yer alacağı belirtildi. 

    NOT ÇOK ÖNEMLİ
    Sınavsız öğrenci alan okullara girişte de ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, kontenjanı, yeri, pansiyon durumu ile öğrencilerin adresleri, tercihler, okul başarı puanları, devam ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurulacak. Eğitimci Hatice Yılmaz, “Öğrenciler ister sınava girsinler ister girmesinler çalışmalı. Okul başarısı yeni sistemde de çok önemli” dedi.

    Etiketler: Liseye geçiş sistemi , gazetehaberleri , gündem
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