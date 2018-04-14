Liselerde zorunlu tercih 5'ten 2'ye düştü

LİSELERE sınavsız geçişte öğrenciler, evlerine yakın okula tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek. İlk açıklamalara göre bu öğrencilere 5 okul tercih etme zorunluluğu verilmişti.



Bazı eğitimciler, öğrencilerin ‘istemedikleri okullara gideceklerini’ öne sürerek, 5 tercih zorunluluğuna tepki göstermişti. Bu kararda değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınan bilgiye göre, öğrenciler en az 2, en fazla 5 tercih yapacak. Uzmanlar, zorunlu tercihin 2’ye indirilmesini olumlu karşıladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim bölgelerinin haziranda açıklanacağını söyledi. Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan liselerde belirlenen kontenjanlara göre olacak. Yerleştirme, okulların bulundukları yer, kontenjanı, türü, pansiyon durumuyla öğrencilerin ikâmet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak. Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikâmet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeyle ilgili işlemler ise ‘2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda anlatılacak. Eğitimcilerin ‘en az 2 tercih’le ilgili yorumlarıysa şöyle:



Hatice Yılmaz (Eğitimci): Bir eğitim bölgesinde normal şartlarda 9 okul olacak. Öğrenci, zorunlu 5 tercih yapacaktı. İstemediği okulu da tercih edecekti. Zorunlu tercih sayısı azalınca istemediği okulu yazmayabilecek. Ama bu iki tercihine yerleşemeyenler açık liseye düşebilir. Buradaki sorun şu; TEOG’da çocuğa ‘Senin puanın bir Anadolu lisesine yetmiyor ya meslek ya da daha düşük puanlı okul seç’ deniyordu. Şimdi nasıl yollanacak, ne denecek?



İKİYE İNDİRİLMESİ SAĞLIKLI

Onur Soğuk (Hocalara Geldik İnternet Portalı): Eğitim bölgesinde çocuğun gitmek istediği ve istemediği liseler olabilir. Beş tercih zorunluluğu olduğunda gitmek istemediği 4’üncü ya da 5’inci tercihine de yerleşebilirdi. İkiye indirilmesi sağlıklı olmuş. İstemediği okulu veli ve öğrenci liste dışında tutabilecek. Bir an önce hangi okullar hangi bölgelerde, mahallerde yer alıyor, bunun açıklanması lazım. Sonuç itibarıyla yerleştirmelerde büyük bir kaos yaşanması bekleniyor.



33 İLDE ANADOLU LİSESİ YOK

TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 33 ilde Anadolu lisesi olmamasının eğitim kalitesini düşürdüğünü belirterek, “Anadolu liselerinin sayısı ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Bu durum başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerimizin akademik eğitiminin önünü tıkayacak, akademik eğitime darbe vuracaktır” dedi. Geylan, “33 ilde Anadolu lisesi olmaması, diğer illerde eğitim kalitesi yüksek olan okulların listede yer bulamaması, sınavla öğrenci alan meslek liselerinin kapasitesinin fazla olmasına rağmen sınav kontenjanının az olmasının gerçek nedenlerini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklaması gerektiğini” ifade etti.