Liselerde ilk nakil heyecanı
LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında, kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen ya da herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için 10 Ağustos’ta başvuruları tamamlanan birinci nakil döneminin sonuçları bugün ilan ediliyor.
İkinci nakil dönemi için başvurular da 13-17 Ağustos arasında kabul ediliyor. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak yapılıyor. Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınıyor, bir nüshası imza karşılığı veliye verilirken diğer nüshası okulda saklanıyor.
4 NAKİL DÖNEMİ YAPILIYOR
13-17 Ağustos’taki ikinci yerleştirmeye esas nakil başvurularının ardından, sonuçlar 19 Ağustos’ta açıklanacak. 27-31 Ağustos’ta üçüncü dönem için başvurular kabul edilecek, sonuçlarsa 3 Eylül’de ilan edilecek. Dördüncü dönem nakiller için başvurular 3-6 Eylül’de alınacak. 8 Eylül’de sonuçların açıklanmasının ardından sıra 10-14 Eylül’de il-ilçe nakil komisyonlarına yapılacak başvurulara gelecek. 17 Eylül’de ise 2018-2019 eğitim yılı başlayacak.
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