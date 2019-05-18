Liselerde ders sayısı ve ders saatleri azalıyor...9-10-11-12.sınıf ders sayısı kaç olacak?
Liselerde ders sayısı ve ders saatleri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı sistemle yeniden ele alındı. Ders sayısının kademeli olarak azalacağını açıklayan Bakan Selçuk, sayının 9 ve 12.nci sınıflarda yarı yarıya ineceği bilgisini verdi. Peki, liselerde ders sayısı ve saatleri kaç olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ders sayıları ve saatleri hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, lise son sınıf öğrencilerinin haftalık ders saatinin 24 saate ineceğini açıkladı. İşte, yeni ders sistemi ile birlikte gündeme gelen ders sayısı ve saatleri açıklaması
DERS SAYISI KAÇ OLACAK?
Bakan Selçuk, ders sayıları ve saatleriyle ilgili açıklamalarını gerçekleştirdi. İşte, o açıklamalar;
Ders sayıları azalıyor. 9’uncu sınıflarda 15-16 dersten söz ederken, sekiz dersten söz ediyoruz. 10'uncu sınıflarda 10 ders olacak.
Anne babalar da soruyor. Çocuklar sabahtan akşama kadar soru soruyor peki günlük yaşamda sorunlarla karşılacına neden şaşırıp kalıyorlar. Çocuklarımız belirli şablonlara uygun olarak ezbere dayalı olarak soruları çözebilir. Gençlerin bu soruları çözerken anlamının ne olduğunu, niçin o şekilde olduğunu anlamaları gerekiyor. Soru çözmek ile sorun çözmeyi ayırarak işe başlamalıyız. Peki bu çocuklar sosyal duygusal becerileri nasıl elde edecekler, bunun için ne planlanıyor?
|9'UNCU SINIF
|10'UNCU SINIF
|11'İNCİ SINIF
|12'NCİ SINIF
|15-16
|15-16
|12-15
|12-15
|8
|10
|10
|7
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