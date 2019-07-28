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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.07.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Liseler ne zaman açılacak?

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Liseler ne zaman açılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Nakil sürecinin başlamasıyla birlikte şimdi ise liselerin eğitim faaliyetlerine ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, liseler ne zaman açılacak?

Bu yıl ilk kez liseye başlayacak öğrencilerin yanı sıra, lise eğitimine kaldığı yerden devam edecek ara sınıf öğrencileri de liselerin 2019-2020 eğitim döneminde ne zaman ders başı yapacağını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MATEMATİK BAŞARISI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin hazırlanan ön rapora göre, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin geçen yıl 8,80 olan matematikteki doğru cevap sayısı ortalaması bu yıl 11,14'e çıktı.

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçları çerçevesinde hazırlanan ön raporda, merkezi (sınavlı) ve yerel (sınavsız) yerleştirme süreci detaylı olarak ele alındı.

Buna göre, merkezi sınava katılan 1 milyon 29 bin 555 öğrenciden 439 bin 419'u tercih yaptı. Bu öğrencilerden 138 bin 993'ü, tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleşti.

Merkezi sınav sonucunda yerleşen öğrencilerin, soru sayısı 20 olan Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları geçen yıla göre arttı.

Geçen yıl 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42'ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması 15,62'ye, 8,80 olan matematik ortalaması 11,14'e yükseldi.

Doğru cevap ortalamalarına bakıldığında en yüksek artış matematik alt testinde gerçekleşti.

Öğrencilerin, 10 soru bulunan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,32, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 8,89, Yabancı Dil alt testinde ise 7,83 olarak hesaplandı.

Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının göstergesi olan okul başarı puanları (OBP) ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif ilişki bulunduğu tespit edildi.

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