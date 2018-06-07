Liseler için tercihler 2-13 Temmuz'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 2-13 Temmuz olarak açıkladı. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.



Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.



MEB, 1 milyon 200 bin öğrencinin yüzde 90’ı için kullanacağı adrese dayalı yerleştirmenin pilot uygulamasına Bursa’da başladı. Tüm ortaokul müdürleri ve rehber öğretmenleri tercihlerle ilgili eğitildi. Bursa’daki tüm 8’inci sınıf öğrencileri, pilot çalışma kapsamında okullarına giderek, sistemi test etmek üzere tercihte bulunuyor. Bugün sona erecek pilot çalışmayla sistemin işleyişiyle ilgili bilgiler toplanacak.