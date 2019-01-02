Lisedeki roman kahramanları
Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ‘Roman Kahramanları Festivali’nde Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterleri canlandırdı. Kimi ‘Feride’ oldu, kimi ‘Madam Bovary’.
TÜRK ve dünya edebiyatının ölümsüz romanlarındaki kahramanlar, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde bir araya geldi. Okulun öğrencileri ‘Roman Kahramanları Festivali’nde bir hafta boyunca en sevdikleri roman kahramanlarının kostümlerini giyip onların karakterlerine büründü. Festival kapsamında okulda paneller düzenlendi, romanlar ve kahramanları anlatıldı. Her bir karakter kendi standında, romandaki bir sahneyi gösteren dekorun içinde yer aldı. Okulun müdürü Mehmet Topaloğlu “Öğrencilerimizden 12’si kendi kitaplarını yazdı. Roman, hikâye, şiir yazıp bunları kitaplaştıran öğrencilerimiz var. Geleceğin yazarlarını, şairlerini, sinemacılarını, gazetecilerini yetiştiriyoruz” diyerek öğrencilerinin yeteneklerine dikkat çekti.
KOSTÜMLER ANNEANNEDEN
Festivalde sevdikleri romanların kahramanlarına bürünen öğrencilerle konuştuk. İvan Gonçarov’un Oblomov romanındaki İlya İlyich karakterini canlandıran öğrenci İpeknaz İmral, festivale nasıl hazırlandıklarını “Kostümlerimizin bazılarını annemiz, anneannemiz hazırladı. Okulumuzun da güçlü bir tiyatro geleneği var. Oradan da faydalandık. Makyajlarımızı da kendimiz yaptık” diyerek anlattı. İmral, “Festival boyunca bir roman karakteri canlandırmanın dışında gerçekten romanın içinde gibiydik. Ziyaretçilerimiz de çok beğendiler. Hangi karakterler olduğumuzu çözmeye çalıştılar. Sorulan sorulara da o karakterler gibi cevaplar verildi. Almak istediğimiz tepkileri aldık” diye konuştu.
BÜYÜLÜ BİR HAFTAYDI
İrem Atlı da Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanındaki Feride’ydi. İrem Atlı, “Okuldaki arkadaşlarımı roman karakterleri halinde görmek rüya gibiydi. Bizim için büyülü bir haftaydı” dedi.
Ceyda Aksoy ise romana adını da veren ‘Madam Bovary’ karakterine bürünmüştü: Aksoy, “Aslında Madam Bovary benim en çok sevdiğim karakter değil. O çok romantik ve duyguları aklının önüne geçmiş durumda. Benim kişiliğimle pek uyumlu olmayan bir karakter. Ama ben özellikle benim karakterimle ters bir kahramanı canlandırmak istedim. Bence bunda başarılı da oldum. Herkes çok beğendi” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle