Lisedeki roman kahramanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLisedeki roman kahramanları
GeriGündem Lisedeki roman kahramanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Musa KESLER
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Lisedeki roman kahramanları

Musa KESLER
Musa KESLER
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
Lisedeki roman kahramanları

Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ‘Roman Kahramanları Festivali’nde Türk ve dünya edebiyatından ünlü karakterleri canlandırdı. Kimi ‘Feride’ oldu, kimi ‘Madam Bovary’.

TÜRK ve dünya edebiyatının ölümsüz romanlarındaki kahramanlar, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde bir araya geldi. Okulun öğrencileri ‘Roman Kahramanları Festivali’nde bir hafta boyunca en sevdikleri roman kahramanlarının kostümlerini giyip onların karakterlerine büründü. Festival kapsamında okulda paneller düzenlendi, romanlar ve kahramanları anlatıldı. Her bir karakter kendi standında, romandaki bir sahneyi gösteren dekorun içinde yer aldı. Okulun müdürü Mehmet Topaloğlu “Öğrencilerimizden 12’si kendi kitaplarını yazdı. Roman, hikâye, şiir yazıp bunları kitaplaştıran öğrencilerimiz var. Geleceğin yazarlarını, şairlerini, sinemacılarını, gazetecilerini yetiştiriyoruz” diyerek öğrencilerinin yeteneklerine dikkat çekti.

Lisedeki roman kahramanları

KOSTÜMLER ANNEANNEDEN

Festivalde sevdikleri romanların kahramanlarına bürünen öğrencilerle konuştuk. İvan Gonçarov’un Oblomov romanındaki İlya İlyich karakterini canlandıran öğrenci İpeknaz İmral, festivale nasıl hazırlandıklarını “Kostümlerimizin bazılarını annemiz, anneannemiz hazırladı. Okulumuzun da güçlü bir tiyatro geleneği var. Oradan da faydalandık. Makyajlarımızı da kendimiz yaptık” diyerek anlattı. İmral, “Festival boyunca bir roman karakteri canlandırmanın dışında gerçekten romanın içinde gibiydik. Ziyaretçilerimiz de çok beğendiler. Hangi karakterler olduğumuzu çözmeye çalıştılar. Sorulan sorulara da o karakterler gibi cevaplar verildi. Almak istediğimiz tepkileri aldık” diye konuştu.

Lisedeki roman kahramanları

BÜYÜLÜ BİR HAFTAYDI

İrem Atlı da Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanındaki Feride’ydi. İrem Atlı, “Okuldaki arkadaşlarımı roman karakterleri halinde görmek rüya gibiydi. Bizim için büyülü bir haftaydı” dedi.

Ceyda Aksoy ise romana adını da veren ‘Madam Bovary’ karakterine bürünmüştü: Aksoy, “Aslında Madam Bovary benim en çok sevdiğim karakter değil. O çok romantik ve duyguları aklının önüne geçmiş durumda. Benim kişiliğimle pek uyumlu olmayan bir karakter. Ama ben özellikle benim karakterimle ters bir kahramanı canlandırmak istedim. Bence bunda başarılı da oldum. Herkes çok beğendi” diye konuştu.

Musa KESLER
Musa KESLER
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu

Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler