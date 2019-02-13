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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Lisede panik! Okul müdürü mesaj attı, veliler hastaneye akın etti

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Adıyaman'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği civa dolu kutuyla oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Adıyaman’da ’civa’ ile oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula civa dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 24 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı.

Hastanede tedavi gören bir öğrenci, Bir arkadaşımız civa getirdi bizde oynadık. Daha sonra müdürümüz ailelerimize haber verdi. Bizde hastaneye geldik. Gelmeden önce baş dönmesi ve bulantı oldu. Şimdi tedavi altındayız dedi.

Lisede panik Okul müdürü mesaj attı, veliler hastaneye akın etti

Çocuğunu hastaneye getiren bir öğrenci velisi, okul müdürünün kendilerine mesaj attığını söyleyerek, Okul müdürünün bizlere mesaj atması ile hiç zaman kaybetmeden buraya geldik. Bir öğrenci civa isminde bir kimyasal madde getirmiş. Sınıfta bulunan herkes oynamış bu madde ile. Şu anda çocuğumuz tedavi altında durumları iyi diye konuştu.

Lisede panik Okul müdürü mesaj attı, veliler hastaneye akın etti

10 öğrencinin ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

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