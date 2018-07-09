Lise tercihleri ne zaman açılacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

Lise tercihleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte işlemlerini gerçekleştiren binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS tercihleri, 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınmasının ardından, değerlendirme işlemine tabi tutulacak. Bakanlığın değerlendirme işleminin tamamlanması ve sonuçların yayınlanması için beklenen gün ise 30 Temmuz Pazartesi günü.

Merkezi yerleştirme, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumlarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

LGS'DE YERLEŞME ORANINA DİKKAT

LGS ve adrese dayalı lise tercihleri 2 Temmuz’da başladı, 13 Temmuz’da sona erecek. Tercihlerle ilgili aileleri uyaran uzmanlar, öncelikle çocuğa baskı yapılmamasını, ailelerin ergen psikolojisini dikkate almasını ve lise seçerken üniversiteye öğrenci yerleştirme oranlarına bakılmasını öneriyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına ve adrese dayalı lise tercihleri 2-13 Temmuz arasında alınıyor. Aileler de doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmenlerin görüşlerine başvuruyor. Uğur Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, tercih sürecinde ailelerin çocuklarına dayatmada bulunmamasını ve seçilecek okulun üniversiteye öğrenci yerleştirme oranına mutlaka bakılmasını önerdi. Güçlü’nün önerileri şöyle:

Ergenlik dönemindeki çocuklarda çeşitli iletişim sorunları yaşanabiliyor. Aileler, çocuklarla tercih sürecinin içinde yer almalı. Ergen psikolojisini bilerek hareket etmek ve onun tercihlerini önemsediğinizi hissettirmek önemli. Bunun için öncelikle olası bir tercih listesi çıkarılabilir ve liste, çeşitli kriterlere göre puanlandırılabilir. Tercih yapılırken öncelikle üniversiteye yerleştirme oranına ve akademik kadrosunun tecrübeli olmasına dikkat edin. Çocuğa uygunluğu, sunulan ders dışı aktiviteleir de değerlendirilebilir.

Merkezi sınava girmeyen ve evine yakın lokasyondaki okulları tercih edecek öğrenciler için birçok kriter bulunuyor. Okulların türü, kontenjanı, öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokulları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri dikkate alınacak. Adrese dayalı yerleştirmenin avantajı ise evine yakın lokasyondaki okullar tercih edileceği için öğrenci özellikle mega kentlerde enerjisini yollarda tüketmemiş olacak. Sınava giren ve girmeyen öğrencilerin tercihlerini mutlaka uzmanlardan yardım alarak gerçekleştirmelerini öneriyoruz” dedi.

PUANLAR YENİDEN HESAPLANDI

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yabancı dil testinde puanların hatalı hesaplandığı gerekçesiyle yaklaşık 800 öğrencinin puanı yenilendi.

Buna göre, değerlendirmede Almanca ve Fransızca derslerinden sınava girenlerin katsayısının İngilizce’yi çözenlere göre düşük hesaplandığı, sınavda doğru-yanlış ve boş sayıları aynı olan öğrencilerle karşılaştırıldığında, yaklaşık 6-10 puana varan farkın ortaya çıktığı öğrenildi.



Uzmanlar, bu durumun özellikle özel okullara kayıt yaptırmayı düşünenlerde mağduriyet yaratabileceğini belirterek, mahkeme yoluna başvurabileceklerini söylüyor. 1 Temmuz’da kayıt almaya başlayan kolejler, ikinci kesin kayıt dönemini 5 Temmuz’da tamamladı. Dün başlayan serbest kayıt dönemi 11 Temmuz’da bitecek. Bu süreçte Robert, Alman, Sainte Pulcherie ile Saint Joseph Fransız liselerinin kontenjanları doldu. Kimilerinde ise 8 ile 100 arası boş kontenjan var.