Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Lise sınavı için son başvuru günü

    Lise sınavı için son başvuru günü

    EĞİTİM SERVİSİ
    18.04.2018 - 00:00 | Son Güncelleme:

    Yeni sistemde sınavla öğrenci alacak 1366 lise için düzenlenecek merkezi sınav başvuruları bugün sona eriyor.

    Sınava girmek zorunlu değil. İsteyen adayların velisiyle birlikte kendi okuluna giderek sınava kaydolmak istediğini belirtmesi yeterli. Ayrıca elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinin güncel olup olmadığının, okul müdürlüklerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

    Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri de açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından takip edilecek. Eski sistemde öğrenciler, kendi okullarında sınava giriyordu. Yeni sistemde uygulama değişti. Bu nedenle giriş belgeleri ve geçerli kimlik olmadan sınava girilemeyecek. Sınav giriş belgeleri, 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınav 2 Haziran’da. Sonuçlar ise 22 Haziran’da www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.  

    Etiketler: liseye giriş sistemi , Liseye Giriş Sınavı , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri