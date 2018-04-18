Lise sınavı için son başvuru günü

Sınava girmek zorunlu değil. İsteyen adayların velisiyle birlikte kendi okuluna giderek sınava kaydolmak istediğini belirtmesi yeterli. Ayrıca elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinin güncel olup olmadığının, okul müdürlüklerinden kontrol edilmesi gerekiyor.



Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri de açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından takip edilecek. Eski sistemde öğrenciler, kendi okullarında sınava giriyordu. Yeni sistemde uygulama değişti. Bu nedenle giriş belgeleri ve geçerli kimlik olmadan sınava girilemeyecek. Sınav giriş belgeleri, 22 Mayıs’ta yayınlanacak. Sınav 2 Haziran’da. Sonuçlar ise 22 Haziran’da www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.