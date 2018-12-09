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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
09.12.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Lise öğrencisinin katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

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Lise öğrencisinin katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Nakliyeciler Sitesinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden lise öğrencisi Diyar Ayhan’ın cinayet zanlısı Bodrum’da yapılan operasyonla yakalandı.

Arifiye ilçesinde 27 Nisan 2017’de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bulunan Nakliyeciler Sitesinde bir iş yeri yaklaşık 20 kişinin silahlı saldırısına uğramış, iş yerinden çıkan kişiler ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda 7 kişi yaralanmış 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Tek suçunun çatışmanın olduğu bölgeden geçmek olan 15 yaşındaki Diyar Ayhan, silahlardan çıkan kurşunların hedefi olarak ağır yaranmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

ÖĞLE YEMEĞİNE GİDERKEN ÖLDÜ

Ümit Erdal Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 15 yaşındaki Diyar Ayhan öğle tatiline çıkarak arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek için Nakliyeciler Sitesi içerisinde bulunan lokantaya gitmek istedi. Çıkan silahlı çatışma sonrası, çatışmanın ortasında kalarak vurulan Diyar Ayhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ayhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

HAYALİ ÇOK BÜYÜKTÜ

Hayatını kaybeden Diyar Ayhan’ın uygulama sınavındaki ‘Geleceğe Dair Planlarınız’ sınav sorusuna verdiği cevaplar ise şaşırttı. Diyar verdiği cevaplarda, “Birçok insanın geleceğe doğru birçok planları vardır. Bu planlar ya kişisel ya da çevredeki insanları da bu plana dahil eder. Her insan gibi benimde planlarım var. Benim birçok planım var. Bu planlarımın arasında en büyüğü gidebildiğim kadar şehirlere gidebilmek. Orada bulunan çocukları sporla tanıştırmak, onlara televizyon, telefon, bilgisayar vb. şeylerden kurtarmak için sporla yine birleştirmek olacak. Planım için bir bütçe hazırlıyorum. İnşallah umduğumu bulurum” dedi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Lise öğrencisinin katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

Sakarya’da yaşanan silahlı saldırıda “Çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla aranan zanlı, Bodrum’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi de gözaltına alındı. Olaya karışan ve olaydan sonra kaçan R.O.B., yaklaşık bir buçuk yıldır ‘Çocuğu kasten öldürmek’ suçlamasıyla aranıyordu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Çocuğu Kasten Öldürmek’ suçundan aranan ve Arnavut Okan lakaplı R. O. B. isimli şahsın, Bodrum’da saklandığı öğrenildi. Bodrum polisi, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, şüpheli R.O.B.’yi saklandığı evde yakaladı. Ayrıca operasyonda R.O.B. ile birlikte bu kişinin saklanmasına yardım ve yataklık ettiği şüphesi ile birçok suçtan kaydı bulunan C.U., Ü.C., B.Z. isimli şüpheliler de yakalandı.
Evde yapılan aramada; bir miktar kokain ve çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

 

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