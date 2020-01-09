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Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Lise öğrencisinin feci sonu

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Lise öğrencisinin feci sonu

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes S. (17) geçen yıl 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaları ardından başka bir okula naklini yaptıran Cihan A'yı (17) mahallede karşılaşınca bıçaklayarak öldürdü.

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  • Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihanı, mahallede öldürdü
  • Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihanı, mahallede öldürdü
  • Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihanı, mahallede öldürdü
  • Tartışma sonrası okulunu değiştiren liseli Cihanı, mahallede öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes S. ile Cihan A. arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan A, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes S. ve Cihan A., dün akşam saatlerinde oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. İki öğrenci tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda Enes S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan A., gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan A., bugün doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Enes S.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

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