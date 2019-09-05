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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU /  İSTANBUL, (DHA)
05.09.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Lise öğrencisi Julia'nın ölümü yasa boğmuştu! Yeni gelişme...

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Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın  (17) hayatını kaybettiği ve sınıf arkadaşı L.H.C. 'nin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya bilirkişi raporu ulaştı. 17 sayfalık bilirkişi raporunda sanık Furkan Toker'in olay günü  makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde ilerlememiş olsa meydana gelen trafik kazasının kesin olarak önlenebilir olacağı vurgulandı. Bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli tam kusurlu olduğu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise kazada kusurunun olmadığı belirtildi.  Söz alan Furkan Toker de  kazadan sonra kaçmadığını belirterek, "Kaza olduktan sonra  'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi. 

"KESİNLİKLE KAÇMADIM"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Toker ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ın annesi  Elena İnanch da duruşmada müşteki olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunun  mahkemeye ulaştığını açıkladı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Furkan Toker, "Ben kaza anında kesinlikle kaçmadım. Ben polis arabasının içine kendim bindim. Zaten başım dönüyordu. Keşifte dinlenilen tanığın kaçtığım şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Ben kaçmadım, kaza olduktan sonra da 'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim.

Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi.  Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderilerek rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Furkan Toker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

BİLİRKİŞİ RAPORU 

Trafik Teknik Uzmanı tarafından mahkemeye sunulan 17 sayfalık bilirkişi raporunda tutuklu sanık Furkan Toker'in trafik kurallarına uygun dikkat ve uyanıklıkta geriden gelen, önünde ve yanında ilerleyen diğer araçları kontrol ederek şerit değişikliği yapması ve kaplama üzerindeki araç trafiğini tehlikeye atacak şekilde makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde olacak şekilde ilerlememesi durumunda tarafik kazasının oluşumunun kesin olarak önlenebilir olduğu belirtildi. Trafik kazasının oluşumunda Furkan Toker'in 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu belirtildi.  

ÖMER KARADAĞ'IN KUSURUNUN BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Raporda tutuksuz sanık Ömer Karadağ'ın kamera görüntüsüne göre diğer sanıkla yarış halinde olduğu ve olay öncesi şerit ihlalleri yaptığı ancak olayın gerçekleştiği zaman itibariyle diğer sanık sürücüye engel olacak aktif veya pasif bir hareketinin bulunmadığı bu nedenle de kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İDDİANAME

İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı  L.H.C. (17),  Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek  Furkan Toker'in  otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken,  Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makaslamak yapmak sureti ile ilerlemeye devam etti.

Kazanın  meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker  yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki  taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek  Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu.  Kazada Julia İnanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise  yaralandı. 2  sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve  yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

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