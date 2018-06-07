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    Bugün doğum günüydü, yarın da mezun olacaktı... En acı bekleyiş!

    TRABZON (AA)
    07.06.2018 - 16:57 | Son Güncelleme:

    Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğum gününde denize giren lise öğrencisi kayboldu.

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    • Bugün doğum günüydü, yarın da mezun olacaktı... En acı bekleyiş
    • Bugün doğum günüydü, yarın da mezun olacaktı... En acı bekleyiş
    • Bugün doğum günüydü, yarın da mezun olacaktı... En acı bekleyiş
    • Bugün doğum günüydü, yarın da mezun olacaktı... En acı bekleyiş

    Alınan bilgiye göre, Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biberoğlu (18), üç arkadaşıyla Vakfıkebir Plajı'nda denize girdi. Kıyıya çıktıklarında Biberoğlu'nun kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu güvenlik güçleri ile gencin ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Biberoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik botu, polis, jandarma ekipleri ve vatandaşların yanı sıra bir helikopter de havadan destek veriyor. Öte yandan, yarın liseden mezun olacak Atakan Biberoğlu'nun, 7 Haziran 2000'de doğduğu ve bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

    Etiketler: TRABZON , Kayıp
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