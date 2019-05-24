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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ / DHA
24.05.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş! ‘Beni affet…’

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Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş! ‘Beni affet…’

AKSARAY'da, bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücü koltuğunda, boynuna ip bağlı halde ölü bulunan lise öğrencisi Vehbi Emin S.'nin (17) intihar ettiği belirlendi. Vehbi Emin S.'nin, sosyal medyada yayınlanan bir dizideki intihar sahnesini taklit ettiği öne sürüldü.

Tacin Mahallesi sakinleri, dün saat 08.30 sıralarında boş bir arazide bahçe duvarına çarpan 68 KP 507 plakalı otomobili fark etti. Otomobilin yanına giden mahalleli, sürücü koltuğunda oturan kişinin hareketsiz olduğunu görüp, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibi, boynunda ip bağlı olan ve üzerinden Vehbi Emin S. adına kimlik çıkan kişinin öldüğünü saptadı. Çevrede yapılan araştırmada Vehbi Emin S.'nin boynuna bağlı olan ipin bir parçası da aracın geliş istikametine göre yaklaşık 100 metre gerideki aydınlatma direğine bağlı olarak bulundu. Polis, otomobilin de gencin bir yakınına ait olduğunu belirledi.

DİZİDEKİ GİBİ İNTİHAR ETMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 11'inci sınıf öğrencisi Vehbi Emin S.'nin intihar ettiğini belirledi. Otomobilde yapılan incelemede Vehbi Emin S.’nin kız arkadaşına yazdığı düşünülen üzerinde 'Beni affet' yazan not bulundu.

Vehbi Emin S.'nin sosyal medyada izlediği bir diziden etkilendiği öne sürüldü. Dizinin sahnesinde, direksiyondaki oyuncunun ipin bir ucunu boynuna, diğer ucunu da ağaca bağlayıp, otomobili nehre sürdüğü görülüyor.

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