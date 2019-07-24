Lise nakilleri ve kayıtları ne zaman yapılacak?
Ortaöğretime geçiş kapsamında tamamlanan LGS'de, tercih sürecini geride bırakan öğrencilerin şimdi de nakil dönemi ve lise kayıt tarihleri gündemine geldi. Yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrenciler, bir yandan lise nakil tarihlerini, diğer yandan da kayıt süreci hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, lise nakilleri ne zaman başlıyor? Lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
MEB tarafından liselere geçiş kapsamında düzenlenen 2019 LGS'de tercih süreci 1-12 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Tercihlerin yapılmasının ardından geçtiğimiz günde yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınav ve birinci yerleştirme sürecinin bitmesiyle şimdi de merak edilen bir diğer konu, yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları oldu. Peki, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi lise kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, lise nakilleri ve kayıtları ile ilgili detaylar.
LİSE NAKİL VE KAYIT TARİHLERİ
Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.
İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.
Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.
Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
Lise nakil dönemlerinin sona ermesi ardından kayıt dönemi başlayacak.
Nakiller iki dönem sürecek
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.
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