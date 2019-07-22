Lise nakilleri ne zaman yapılacak, kayıtlar ne zaman başlayacak?
2019 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonucu ardından gündeme gelen konulardan biri de nakiller ve lise kayıt tarihi oldu. Herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, lise kayıt tarihini merak ediyor. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak?
Lise kayıtları için geri sayım başladı. Yeni dönemde eğitimlerine lisede devam edecek olan öğrenciler, merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ile yapılacak olan lise kayıtları için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, 2018/2019 eğitim öğretim dönemi için lise kayıtları ne zaman yapılacak?
LİSE NAKİL TARİHLERİ
Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.
İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.
Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.
Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
Lise nakil dönemlerinin sona ermesi ardından kayıt dönemi başlayacak.
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