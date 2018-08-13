Lise 2. nakil başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, ilk nakil sonuçları
Nakil başvurusu, 2. tercih dönemi için yeniden liste hazırlayacak olan öğrencilerin gündemindeki husus oldu. Binlerce kişinin farklı bir okulda eğitim görebilmek için 2.nakil başvurusunda bulunacağı dönem, 13-17 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak. Peki, 2. nakil başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
MEB nakil sonuçları için beklenen açıklamayı yaptı. İlk nakil yerleştirme sonuçları bilgisini 13 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, bu sürecin ardından ikinci nakil sürecine geçiş yapacak. İlk yerleştirmede tercih ettiği herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil tercihi ile yeniden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, MEB 2. nakil işlemi ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler ve 1. nakil yerleştirme sonuçlar
1. nakil yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Binlerce öğrencinin merkezi atama sonuçlarının ardından gerçekleştirdikleri 1.nakil tercihi işlemi, sonuçları ile bugün MEB tarafından erişime açıldı. Bu aşamada yerleşemeyen öğrenciler, 2. nakil işlemi için harekete geçecek.
Nakil sonuçları, MEB'in resmi internet sitesinde yer alan ekran üzerinden sorgulanabilecek. 2. nakil işlemleri için tercih dönemi ise E-Okul ekranından sürdürülecek.
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ADRESE DAYALI NAKİLDE BOŞ KONTENJAN ARANMIYOR
Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak yapılabiliyor. Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak. Peki sınavla ve adrese dayalı yerleştirmeye esas nakil işlemleri nasıl yapılacak?
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2. YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN?
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla öğrenciler; Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirilecek. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacak.
Liselere yerleştirmeye esas 2. nakil dönemi 13-17 Ağustos ve 3. nakil 27-31 Ağustos ve 4. nakil dönemi 3-6 Eylül olarak belirlendi.
TERCİH SAYISI ARTTIRILDI
Nakil tercihlerinde öğrencilere, yerel yerleştirme ve merkezi sınavla alan okullar olmak üzere 3’er okul tercih hakkı verilmişti. Ancak bazı eğitimciler ve veliler bu sayıyı yetersiz bulmuştu. Yapılan düzenlenmeyle tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı.
Yeni sistemde en çok tartışılan konulardan biri de ‘kayıt alanı’nda istediği okul türü az olan öğrencilerin komşu bölgeden okul seçebilmek için istemediği okul türünü de tercih listelerine yazmak zorunda kalmasıydı. Çünkü öğrencinin, ‘kayıt alanı’ndan en az 3 okul yazma zorunluluğu vardı. Kayıt alanında bir Anadolu lisesi bulunan öğrenci, komşu kayıt alanından tercih yapabilmek için meslek ya da imam hatip lisesi yazmak zorunda kalıyordu. Yerleştirme kılavuzunda açıklanan nakil sürecinde adrese dayalı okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede girenlerin, kayıt alanından okul ve farklı lise türü yazma zorunluluğu bulunmuyordu. Yeni kılavuzda da bu değişmedi. Ancak tercihlerine yerleşemeyenler, nakillerde ilk ikisini ‘kayıt alanı’ndan seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekti. Aynı okul türünden ise (Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise yazabilecekti. Yapılan değişiklikle bir kolaylık getirildi. Yerleşemeyenler, ilki kayıt alanından olmak kaydıyla en fazla 5 okul tercih edebilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu olmayacak.
Bir başka önemli değişiklik ise yerel yerleştirmede eşitlik durumunda bakılan kriterlerde oldu. Yerel yerleştirmede eşitlik halinde sırasıyla adres, ortaokullarda bulunuşluk, tercih önceliği, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devam-devamsızlık gibi kriterlere bakılıyordu. Yeni kılavuzda, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterine yer verilmedi. 30 Temmuz’da yerleştirme sonuçları açıklandığında bazı öğrencilerin, okullarının ismi değiştiği ya da birleştiği için yeni öğrenci gibi sayıldığı, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ kriteri nedeniyle mağdur olduğu ortaya çıkmıştı.
Yerel yerleştirmede okul başarısının (OBP) dördüncü kriter olması çok eleştirilmişti. Okul puanı yüksek öğrenciler açıkta kalarak, daha düşük puanlı öğrenciler yerleşmişti. 90’ların üzerinde okul puanı olanların hatta okul birincilerinin açıkta kalması üzerine aileler tepki göstermişti. Nakil kılavuzunda ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterinin çıkarılmasıyla OBP ikinci kriter oldu. Yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.
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