Lise mezunu sahte profesöre büyük şok... 335 yıl!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLise mezunu sahte profesöre büyük şok... 335 yıl!
GeriGündem Lise mezunu sahte profesöre büyük şok... 335 yıl!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
31.07.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Lise mezunu sahte profesöre büyük şok... 335 yıl!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lise mezunu sahte profesöre büyük şok... 335 yıl!

Bursa’da lise mezunu olmasına karşın sahte üniversite diploması ile açtığı ’Kekemelik ve Konuşma Bozuklukları Merkezi’ne gelen hastaları, iyileştirme vaadiyle dolandırmakla suçlanan Emre Nuri Korkut’un (40) tutuklu yargılanmasına başlandı. 33 kişiyi dolandırmaktan 335 yıl hapsi istenen Korkut, "Gelen kişilerin öncelikle sordukları soru doktordan ziyade,’düzelecek miyim?’ sorusuydu. Hastaları en az 1 hafta deneme süresine alıyordum. Sürecin sonunda devam etmek istiyor musunuz?’ diye soruyordum. Gelen müşterilere ’profesörüm’ demedim; ’Emre Hoca’ olarak tanıttım" dedi.

Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi’nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastaların güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri Korkut, geçen şubat ayında Şehreküstü Mahallesi’ndeki iş yerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. İş yerinin tabelasında ’Dil terapisti Prof. Dr. Emre Nuri Korkut’ yazan, internette konuşma bozukluklarına ilişkin videoları bulunan Korkut’un, lise mezunu olduğu belirlendi. Ruhsatı bulunmayan kliniğinde ise sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi. Sevk edildiği mahkemece önce serbest bırakılan Korkut, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Korkut’un, 33 kişiyi tedavi ederek iyileştirme vaadiyle dolandırdığı belirtildi. ’Dolandırıcılık’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 335 yıl hapsi istenen Korkut’un, dolandırdığı 33 kişiden 9’u da duruşmada hazır bulundu.

’PROFESÖRÜM DEMEDİM’

Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Emre Nuri Korkut, şöyle konuştu:

"Benim merkezimde asla sağlık engeli olan veya hastalıkla beraber kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum, profesör olmayı gerektirmemektedir. Gelen kişilerin öncelikle sordukları soru doktordan ziyade, ’düzelecek miyim?’ sorusuydu. Hastaları en az 1 hafta deneme süresine alıyordum. Sürecin sonunda ben onlara soruyorum, ’devam etmek istiyor musunuz?’ diye. Burada da herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır. Dolayısıyla ödemelerini, istedikleri zaman da yapabilirler. Kaşemde adım açıkça yazmaktadır. Banka sliplerinde de adım var. ’Profesör’ ibaresi yoktur. Ben gelen müşterilere ’profesörüm’ demedim; ’Emre Hoca’ olarak tanıttım."

Sanık Korkut, sosyal medyada yer alan ve konuşma bozukluğu olan hastaları tedavi ettiğine ilişkin videoları kendisinin yüklemediğini ileri sürdü. Yurt dışında eğitim aldığını; ancak denklik için Türkiye’de başvuruda bulunmadığını iddia eden Korkut, "Ben suçsuzum. Bana gelen hastalar aldıkları eğitimin işe yaradığını söylemiştir. Ben kimseyi dolandırmadım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

’İLK GÜN ÜCRET İSTENDİ’

Duruşmada dinlenen müştekilerden Abdurrahman Bestaş, Kendisi senet istemediğini ifade etti. Benim elimde senetler var. Herkesten senet istendi. ’3 gün deneme’ gibi bir şey dedi. Öyle bir şey yok, ilk gün ücret istendi. ’Şu hesaba para yatıracaksınız, sonra ben sizi tedavi edeceğim’ dedi. Ayrıca bu alanda profesör olduğunu söyledi. Üç taksitle, 3 bin lira ödedim. Şikayetçiyim" diye konuştu. Diğer müştekiler de sanığa profesör olduğunu düşündükleri için güvendiklerini, bu nedenle tedavi olmaya gittiklerini;ÿancak rahatsızlıklarında bir iyileşme olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Nuri Korkutun tutukluluk halinin devamını, eksik evrakların ve gelmeyen müştekilerin dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

40 kiloluk Ceren'den inanılmaz rekor! 23 dakikada 255 tane...

Dövüldü, araçtan atıldı! Üniversiteli Sıla'dan şok iddia...

'Gizli merkez' iddiası canlı yayını karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek