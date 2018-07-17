Lise KPSS başvurusu ne zaman bitiyor? | Ortaöğretim KPSS başvuruları için son gün ne zaman?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğetim (lise) mezunu vatandaş, başvuruları geçtiğimiz günlerde başlayan 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı başvurularının son bulacağı tarihi sorguluyor. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman bitiyor? Ortaöğretim KPSS için son başvuru günü ne zaman?
Lise mezunlarının katılım sağlayacağı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan da yakın zaman önce başlayan başvuru işlemleri için son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 2018 Ortaöğretim KPSS başvuruları için son tarih...
ÖRTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
3 Temmuz'da başlayan KPSS Ortaöğretim başvurularının tamamlanması için çok kısa bir süre kaldı. ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 3 Temmuz'da başlayan 2018 KPSS Ortaöğretim başvuruları 19 Temmuz 2018 Perşembe günü bitecek. Sınav ücretlerini ilgili bankalara yatırmak için son gün ise 20 Temmuz 2018 olarak belirlendi.
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.
KPSS NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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