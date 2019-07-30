Lise kayıtları ve ikinci nakilleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi öğrenciler için başladı. Lise birinci nakilleri devam ederken, ikinci nakil tarihleri ve lise kayıtları de gündemdeki yerini aldı. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.
İstediği bir liseye yerleşemeyen veya girdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, birinci nakil işlemlerini 2 Ağustos’a kadar devam ettirecek. Birinci nakillerin ardından, sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak.Tercih işlemleri,"https://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. İşte, lise nakilleri hakkında merak edilenler.
LİSE İKİNCİ NAKİLLERİ NE ZAMAN?
İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos’ta belli olacak.
Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak.
Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
Lise nakil dönemlerinin sona ermesi ardından kayıt dönemi başlayacak.
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