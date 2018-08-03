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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriLise kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri
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03.08.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri

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Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez lise kayıt işlemlerine çevrildi. Merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dâhil oldu. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? LGS nakil işlemleri nasıl yapılacak?

Yüz binlerce öğrenci ve ailelerinin beklediği LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi bütün öğrencilerinin merak ettiği soru 'Liselere kayıtlar nasıl yapılacak?' oldu. İşte, merakla araştırılan 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri hakkında detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl lise eğitimi alacak öğrenciler için kayıtlar üç aşamada gerçekleştirilecek. Ülke genelinde 1 milyon civarı 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı merkezi sınav sonuçları bilgisine göre yapılacak olan yerleştirme bunlardan ilki olacak. İkincisi ise özel okullar ve yetenek sınavıyla girilebilen okulların kaydı olurken, bu kayıt dönemi diğerlerine göre daha erken başlayacak.

Üçüncü aşamadaki kayıt, yerel yerleştirmeyle alınacak kayıtlar olacak. Bu kayıt aşaması, Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi kapsayacak.

Özel okullar ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların lise kayıtları ise 27 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Merkezi Sınav Puanı ile lise tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklandı. Yerleştirme sonucunda okullara kayıtlar açık lise ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.

Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak.

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