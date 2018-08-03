Lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez lise kayıt işlemlerine çevrildi. Merkezi yerleştirme ile 127 bin öğrencinin işlemi tamamlanırken, 798 bin öğrenci ise yerel yerleştirme ile bir okulun kontenjanına dâhil oldu. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? LGS nakil işlemleri nasıl yapılacak?
Yüz binlerce öğrenci ve ailelerinin beklediği LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi bütün öğrencilerinin merak ettiği soru 'Liselere kayıtlar nasıl yapılacak?' oldu. İşte, merakla araştırılan 2018 LGS kayıt ve nakil işlemleri hakkında detaylar...
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl lise eğitimi alacak öğrenciler için kayıtlar üç aşamada gerçekleştirilecek. Ülke genelinde 1 milyon civarı 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı merkezi sınav sonuçları bilgisine göre yapılacak olan yerleştirme bunlardan ilki olacak. İkincisi ise özel okullar ve yetenek sınavıyla girilebilen okulların kaydı olurken, bu kayıt dönemi diğerlerine göre daha erken başlayacak.
Üçüncü aşamadaki kayıt, yerel yerleştirmeyle alınacak kayıtlar olacak. Bu kayıt aşaması, Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi kapsayacak.
Özel okullar ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların lise kayıtları ise 27 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Merkezi Sınav Puanı ile lise tercih sonuçları ise 30 Temmuz'da açıklandı. Yerleştirme sonucunda okullara kayıtlar açık lise ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.
Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak.
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