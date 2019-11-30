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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) 
30.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Lise çevresinde uyuşturucu madde satan şüpheliler yakalandı

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Lise çevresinde uyuşturucu madde satan şüpheliler yakalandı

BAYRAMPAŞA'da okul çevresinde uyuşturucu madde satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da Salı günü 13.20 sıralarında polis ekiplerine Yenidoğan Mahallesinde bulunan bir lisenin çevresinde ve öğrencilerin kullandığı yollarda iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarı yapıldı. Mobil Okul Timleri'nin takibe aldığı okul çevresinde tedirgin davranışlar sergileyen Uğur T. (22) ve Tansu A. (26) durdurularak üzerleri arandı. Polis ekibinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada Uğur T.'nin üzerinden 2,17 gram skunk ve cam aparat bulunurken Tansu A.'nın üzerinde ve 2 çantasında yapılan aramada 2,54 gram bonzai, 36,82 gram skunk, 1,07 gram afyon sakızı, 2,97 gram kenevir tohumu, 1,73 gram metamfetamin, uyuşturucu hap, 3 cam aparat, 20 boş şeffaf kilitli poşet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 65 lira, 5 çalıntı cep telefonu,  Elif Ş. adına kayıtlı kimlik belgesi,  Azerbaycan uyruklu Valeh G. adına kayıtlı pasaport,  2 yabancı kimlik belgesi, kol saati,  gerçek görünümlü oyuncak tabanca, sahte 300 dolar ve 100 lira ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur T. hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Tansu A. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Tansu A.'nın hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretinden 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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