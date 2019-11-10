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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.11.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü

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Lise arkadaşları buluşmuştu! Lastik değiştirirken feci kaza: 2 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde lastik değiştiren 2 kişiye çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Kazada, otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Berat Yılmaz kontrolündeki 06 FK 5341 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde ilerlerken lastiği patladı. Otomobilini Mevlana bulvarı üzerinde ikinci şeride çeken Yılmaz ve arkadaşı Metehan Güzel, patlayan lastiği değiştirmek için otomobilden indi. Ardından Ankara otogarının önünden aynı istikamette ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 KE 073 plakalı otomobil, bulvar üzerinde 06 FK 5341 plakalı araçlarının lastiklerini değiştirmeye çalışan Berat Yılmaz ile Metehan Güzel’e (23) çarptı. Kazanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan Yılmaz ile Güzel, yerde hareketsiz şekilde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahısların üzerinde yaptığı incelemede Yılmaz ve Güzel’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden gençlere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.

Lise arkadaşları gözyaşlarını tutamadı

Kaza sırasında Yılmaz’a ait otomobilin içerisinde bulunan 3 kadın, lise arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı. Kazanın etkisiyle şoka giren gençlere sağlık ekipleri tesellide bulundu. Polis ekipleri Mevlana Bulvarı’nın Ulus istikametinin 3 şeridini trafiğe kapatarak tek şeritten ulaşımı sağladı. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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