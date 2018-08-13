Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN

Ergoterapi: Bir doğumsal engellilik, gelişimsel gecikme, hastalık, kaza veya yaşlanma sonucunda ortaya çıkan mental, bilişsel, duyusal, duygusal, sosyal ve fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileştirerek, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlıyor. Bu alanda devlet olarak Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri eğitim veriyor. İstanbul Bilgi, Biruni, Medipol ve Üsküdar gibi birçok vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültelerinde de bulunuyor. Devlet ve vakıfta 2018-2019 eğitim yılı için kontenjansa yaklaşık 485.

YAŞLILIĞIN BİLİMİ DE VAR

Gerontoloji: 2018-2019’daki kontenjanı 119 olan bölüm; Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da yer alıyor. Ayrıca KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi de bu alanda lisans eğitimi veriyor. Gerontologlar Derneği’ne (GER-DER) göre, bu dal kısaca yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak tanımlanıyor. Gerontologlar yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri, hastanelerin geriatri merkezlerinde çalışabiliyor.

HER TÜRLÜ HARİTA

Geomatik mühendisliği: Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Hacettepe, İstanbul Teknik ve İstanbul Okan üniversitelerinde yer alan bölüm, bu yıl 305 adaya eğitim şansı sunacak. Geomatik mühendisleri büyük ölçekli harita üretiminde görev alıyor. Ayrıca tapu ve kadastro hizmetleri, gayrimenkul değerlendirmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve arazi yönetim alanlarında da çalışmalar yapıyor.

FELAKETİN FİNANSAL ETKİSİYLE İLGİLENİYOR

Aktüerya: Hacettepe, Karabük, Kırıkkale ile Ankara üniversiteleri eğitim veriyor. ‘Aktüerya bilimleri’, ‘aktüerya ve risk yönetimi’, ‘sigortacılık ve aktüerya bilimleri’ gibi adlarla yer alıyor. Yaklaşık 411 kontenjan bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi’nin tanımına göre, aktüerya bilimi insanların doğum, ölüm, hastalık gibi yaşamını; yangın, hırsızlık ve sel gibi mal varlığını etkileyen öngörülemeyen olaylar ve bunların finansal etkileriyle ilgileniyor.

HAYVAN SAĞLIĞI ONUN GÖREVİ

Zootekni: Program Adnan Menderes, Akdeniz, Ankara, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Ege ve Erciyes gibi 13 devlet üniversitesinde yer alıyor. Bu sene için 476 kontenjana sahip alandan mezunlar, tarımsal faaliyetlerin hayvansal üretim kısmında görev alıyor. Hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, beslenmesi ve sağlıklarının korunması konularında çalışıyorlar.

MUTLU BOŞ ZAMANIN DİSİPLİNİ

Rekreasyon: Bu disiplinle ilgili ‘rekreasyon’ ve ‘rekreasyon yönetimi’ olarak iki lisans programı var. Bölümler altı üniversitede yer alırken, bu yıl toplam kontenjan 623. Rekreasyon, İngilizcede yeniden yaratma anlamına gelen ‘recreation’ kelimesinden geliyor. Bölüm, boş zamanların fiziksel ve zihinsel açıdan mutluluk veren faaliyetlerle değerlendirilmesine odaklanıyor. O nedenle spor ve turizm gibi alanlardan da dersler yer alıyor.

ÇİN HAKKINDA HER ŞEY

Sinoloji: 31 kontenjana sahip program, sadece Ankara Üniversitesi’nde bulunuyor. Üniversite sinolojiyi ‘Asya’nın merkezi kültür alanı olan Çin’i konu edinen bir bilim dalı’ olarak tanımlıyor. Programda Çin dili ve uygarlığı inceleniyor. Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çince’nin kullanılması amaçlanıyor.

AMELİYATHANENİN VAZGEÇİLMEZİ

Perfüzyon: Program İstanbul Bilgi, İstanbul Gelişim ve Üsküdar üniversitelerinde var. 2018-2019’da 140 kontenjana sahip alanda uzmanlar; kalp ve büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde, kalp-akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yönetiyor.

İYİ DUYMAMIZ İÇİN ÇALIŞIYOR

Odyoloji: KKTC’de dahil 14 üniversitede olan program, 2018-2019 eğitim yılında yaklaşık 1.200 öğrenciyi bekliyor. Odyoloji kısaca işitme bilimi olarak tanımlanıyor. Bu alanda çalışana odyolog deniyor. Odyologlar, işitme sağlığının korunması ve duyma kaybının önlenmesi için çalışıyor.

HİNT KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ

Hindoloji: Sadece Ankara Üniversitesi’nde yer alan ve 31 kontenjana sahip program, adıyla adaylara fikir verebilir. Hindoloji, Ankara Üniversitesi’nin tanımına göre Hindistan bilgisi anlamına geliyor. Bu kültürle ilgili dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da inceleniyor.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’TA

Tercih sonuçları, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Kayıtlar 3-7 Eylül; elektronik kayıtlar ise, 3-5 Eylül’de alınacak. Boş kontenjanlara, ek yerleştirme olacak.