Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...
GeriGündem Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Önder ÖNDEŞ
13.08.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...

Üniversite adaylarının tercih telaşı bugün sona eriyor. Öğrenciler, saat 23.59’a kadar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak. Süre uzatılmayacak. Adaylar, ‘2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu son kez gözden geçirirken bazı lisans programları şaşırtıyor. Sadece adayların değil, birçok insanın adını daha önce duymadığı bazı bölümler var. Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya... 2018-2019 eğitim yılında öğrenci alacak programları ve kontenjanlarını inceleyerek, lisans dünyasının az bilinen bölümlerini derledik:

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN

Ergoterapi: Bir doğumsal engellilik, gelişimsel gecikme, hastalık, kaza veya yaşlanma sonucunda ortaya çıkan mental, bilişsel, duyusal, duygusal, sosyal ve fiziksel becerilerde oluşan bozuklukları iyileştirerek, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini sağlıyor. Bu alanda devlet olarak Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri eğitim veriyor. İstanbul Bilgi, Biruni, Medipol ve Üsküdar gibi birçok vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültelerinde de bulunuyor. Devlet ve vakıfta 2018-2019 eğitim yılı için kontenjansa yaklaşık 485.

YAŞLILIĞIN BİLİMİ DE VAR

Gerontoloji: 2018-2019’daki kontenjanı 119 olan bölüm; Akdeniz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da yer alıyor. Ayrıca KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi de bu alanda lisans eğitimi veriyor. Gerontologlar Derneği’ne (GER-DER) göre, bu dal kısaca yaşlılık ve yaşlanmanın bilimi olarak tanımlanıyor. Gerontologlar yaşlı bakım merkezleri, huzur evleri, hastanelerin geriatri merkezlerinde çalışabiliyor.

HER TÜRLÜ HARİTA

Geomatik mühendisliği: Bülent Ecevit, Cumhuriyet, Hacettepe, İstanbul Teknik ve İstanbul Okan üniversitelerinde yer alan bölüm, bu yıl 305 adaya eğitim şansı sunacak. Geomatik mühendisleri büyük ölçekli harita üretiminde görev alıyor. Ayrıca tapu ve kadastro hizmetleri, gayrimenkul değerlendirmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları ve arazi yönetim alanlarında da çalışmalar yapıyor.

FELAKETİN FİNANSAL ETKİSİYLE İLGİLENİYOR

Aktüerya: Hacettepe, Karabük, Kırıkkale ile Ankara üniversiteleri eğitim veriyor. ‘Aktüerya bilimleri’, ‘aktüerya ve risk yönetimi’, ‘sigortacılık ve aktüerya bilimleri’ gibi adlarla yer alıyor. Yaklaşık 411 kontenjan bulunuyor. Hacettepe Üniversitesi’nin tanımına göre, aktüerya bilimi insanların doğum, ölüm, hastalık gibi yaşamını; yangın, hırsızlık ve sel gibi mal varlığını etkileyen öngörülemeyen olaylar ve bunların finansal etkileriyle ilgileniyor.

Lisansın az bilinen bölümleri: Gerontoloji, rekreasyon, aktüerya...

HAYVAN SAĞLIĞI ONUN GÖREVİ

Zootekni: Program Adnan Menderes, Akdeniz, Ankara, Çanakkale Onsekiz Mart, Çukurova, Ege ve Erciyes gibi 13 devlet üniversitesinde yer alıyor. Bu sene için 476 kontenjana sahip alandan mezunlar, tarımsal faaliyetlerin hayvansal üretim kısmında görev alıyor. Hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, beslenmesi ve sağlıklarının korunması konularında çalışıyorlar.

MUTLU BOŞ ZAMANIN DİSİPLİNİ

Rekreasyon: Bu disiplinle ilgili ‘rekreasyon’ ve ‘rekreasyon yönetimi’ olarak iki lisans programı var. Bölümler altı üniversitede yer alırken, bu yıl toplam kontenjan 623. Rekreasyon, İngilizcede yeniden yaratma anlamına gelen ‘recreation’ kelimesinden geliyor. Bölüm, boş zamanların fiziksel ve zihinsel açıdan mutluluk veren faaliyetlerle değerlendirilmesine odaklanıyor. O nedenle spor ve turizm gibi alanlardan da dersler yer alıyor.

ÇİN HAKKINDA HER ŞEY

Sinoloji: 31 kontenjana sahip program, sadece Ankara Üniversitesi’nde bulunuyor. Üniversite sinolojiyi ‘Asya’nın merkezi kültür alanı olan Çin’i konu edinen bir bilim dalı’ olarak tanımlıyor. Programda Çin dili ve uygarlığı inceleniyor. Orta Asya Türk tarihinin aydınlatılmasında Çince’nin kullanılması amaçlanıyor.

AMELİYATHANENİN VAZGEÇİLMEZİ

Perfüzyon: Program İstanbul Bilgi, İstanbul Gelişim ve Üsküdar üniversitelerinde var. 2018-2019’da 140 kontenjana sahip alanda uzmanlar; kalp ve büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde, kalp-akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yönetiyor.

İYİ DUYMAMIZ İÇİN ÇALIŞIYOR

Odyoloji: KKTC’de dahil 14 üniversitede olan program, 2018-2019 eğitim yılında yaklaşık 1.200 öğrenciyi bekliyor. Odyoloji kısaca işitme bilimi olarak tanımlanıyor. Bu alanda çalışana odyolog deniyor. Odyologlar, işitme sağlığının korunması ve duyma kaybının önlenmesi için çalışıyor.

HİNT KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ

Hindoloji: Sadece Ankara Üniversitesi’nde yer alan ve 31 kontenjana sahip program, adıyla adaylara fikir verebilir. Hindoloji, Ankara Üniversitesi’nin tanımına göre Hindistan bilgisi anlamına geliyor. Bu kültürle ilgili dilbilgisi, felsefe, din, mitoloji, tarih, tiyatro tarihi, bilim tarihi gibi konuları da inceleniyor.

SONUÇLAR 31 AĞUSTOS’TA
Tercih sonuçları, 31 Ağustos’ta açıklanacak. Kayıtlar 3-7 Eylül; elektronik kayıtlar ise, 3-5 Eylül’de alınacak. Boş kontenjanlara, ek yerleştirme olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

20 bin Suriyeli bayram ziyaretinde

Pompalı tüfekle dehşet: 17 yaralı

Gece siteyi bastılar

Bayramda ulaşım yüzde 50 indirimli