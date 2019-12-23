Lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte 2020 KPSS başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Takvimin belli olmasının ardından adaylar KPSS sınav tarihine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, 020 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, KPSS lisans önlisans ve ortaöğretim sınavı ile ilgili ayrıntılar.

2020 LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.

ÖNLİSANS KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.