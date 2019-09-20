Linci ortaya çıkaran avukata ihlalden dava
Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde, Ulaş Yurdakul’un dövülerek öldürülmesine ilişkin lincin telefon dökümünü, ifade tutanaklarını ve koğuş fotoğraflarını basınla paylaştığı iddiasıyla Yurdakul Ailesi’nin avukatı Hakan Günaslan’a gizliliği ihlalden dava açıldı.
İddianamede, “Soruşturma evresindeki işlemin içeriğinin açıklanması suretiyle suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının ihlal edildiği” belirtildi. Günaslan ifadesinde, haberin yayınlanmasından sonra tanıkların ifade değiştirerek, olan biteni anlattıklarını ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırıldığını, cezaevi görevlilerine dava açıldığını anlattı.
HUKUKA AYKIRI
Avukatı Keleş Öztürk, Günaslan’ın açıklama yaptığı tarihte dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini anlatarak ihlal edilecek bir gizlilik olmadığını savundu. Dosyadaki evraka erişen tek avukatın Günaslan olmadığını kaydeden Öztürk, “Çok önemli dosyalarda bugüne kadar çarşaf çarşaf ifadeler yayınlandı. Açılan dava hukuka aykırıdır” dedi. Günaslan’ın yaptığı basın açıklamasından sonra Adalet Bakanlığı inceleme başlatmış, dört linççi mahkûma ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, biri cezaevi müdürü olmak üzere 11 görevliye dava açılmıştı.
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