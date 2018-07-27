Linç ettiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
27.07.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Biri engelli iki kardeşi önceki akşam kaçırmaya çalışan G.B.’ye önce çocukların anne ve babası müdahale etti. Sonra vatandaşlar yakalayıp tekme tokat dövdü. Öfkeli kalabalığın elinden polisin zor aldığı G.B., hastaneye götürülürken öldü.

MALTEPE Bağdat Caddesi’nde önceki akşam tatlıcı Kenan Bozkurt’un işyerinin önünde oynayan 6.5 yaşındaki engelli kızı ve 2 yaşındaki oğlunun yanına gelen 38 yaşındaki G.B., kızı kolundan tutup götürmek istedi. G.B., bu sırada dükkanın önüne çıkan annenin, “Ne yapıyorsun, çocuğumdan ne istiyorsun?” diye bağırması üzerine paniğe kapıldı. G.B., üzerine yürüyüp “Konuşma, sus” dediği annenin çığlığı üzerine kızı bırakıp kardeşini götürmeye çalıştı. Eşinin çığlığını duyup dışarı çıkan Kenan Bozkurt ile yardıma gelen çevredeki vatandaşlar da yakaladıkları G.B.’yi tekme tokat dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, G.B.’yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı. Polisten edinilen bilgiye göre, hastanede iyi olduğunu söyleyip tedaviyi kabul etmediği belirtilen G.B., götürüldüğü Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’nde fenalaştı. G.B. ambulansla hastaneye götürülürken öldü.

BABA: VURMAYIN DEDİM
Baba Kenan Bozkurt yaşananları şöyle anlattı:

“Bir kişi ‘Çabuk anahtarı getir Mustafa’ diye seslendi. Bu esnada eşim, ‘Kenan koş, çocuğu kaçırıyorlar’ diye bağırdı. Dışarıya çıktığımda bu kişi annesinin yanında olan kızımı çekiyordu. Sonra kızımı bırakıp oğlumu götürmek istedi. Üzerine yürüyüp ‘Ne yapıyorsun’ deyince, ‘Abi, kendi çocuğum sandım’ dedi. Toplanan vatandaş ve esnaf, bu kişiyi darp etmeye başladı. Dayak yemesine içim el vermedi, üzerine kapanıp, ‘Vurmayın, polise teslim edelim’ diye bağırdım. Bu sırada, ‘Çocuğuma ne yapacaktın’ diye sorduğumda, ‘Abi doğru söyleyeyim, çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim’ cevabını verdi.” 

EMNİYET: TEDAVİYİ REDDETTİ
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:

“Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden bir şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği bilgisi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri adrese hızlı bir şekilde geçmiş ve kalabalık bir grubun bir şahsı darp ettiğinin görülmesi üzerine olaya müdahale ederek şahıs kontrollü bir şekilde olay yerinden çıkartılmış, anne babanın şikâyetçi olması üzerine şahıs öncelikle tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye götürülmüş, şahıs tedaviyi reddetmiş, bunun üzerine adli işlemlerin yapılabilmesi için alınan adli raporundan sonra şahısın Cumhuriyet Polis Merkezine intikali sağlanmıştır. Polis merkezinde işlemler esnasında rahatsızlanması üzerine 112 talep edilmiş, hastaneye intikali sırasında EX olmuştur.”

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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