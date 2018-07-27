Linç ettiler
Biri engelli iki kardeşi önceki akşam kaçırmaya çalışan G.B.’ye önce çocukların anne ve babası müdahale etti. Sonra vatandaşlar yakalayıp tekme tokat dövdü. Öfkeli kalabalığın elinden polisin zor aldığı G.B., hastaneye götürülürken öldü.
MALTEPE Bağdat Caddesi’nde önceki akşam tatlıcı Kenan Bozkurt’un işyerinin önünde oynayan 6.5 yaşındaki engelli kızı ve 2 yaşındaki oğlunun yanına gelen 38 yaşındaki G.B., kızı kolundan tutup götürmek istedi. G.B., bu sırada dükkanın önüne çıkan annenin, “Ne yapıyorsun, çocuğumdan ne istiyorsun?” diye bağırması üzerine paniğe kapıldı. G.B., üzerine yürüyüp “Konuşma, sus” dediği annenin çığlığı üzerine kızı bırakıp kardeşini götürmeye çalıştı. Eşinin çığlığını duyup dışarı çıkan Kenan Bozkurt ile yardıma gelen çevredeki vatandaşlar da yakaladıkları G.B.’yi tekme tokat dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, G.B.’yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle aldı. Polisten edinilen bilgiye göre, hastanede iyi olduğunu söyleyip tedaviyi kabul etmediği belirtilen G.B., götürüldüğü Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi’nde fenalaştı. G.B. ambulansla hastaneye götürülürken öldü.
BABA: VURMAYIN DEDİM
Baba Kenan Bozkurt yaşananları şöyle anlattı:
“Bir kişi ‘Çabuk anahtarı getir Mustafa’ diye seslendi. Bu esnada eşim, ‘Kenan koş, çocuğu kaçırıyorlar’ diye bağırdı. Dışarıya çıktığımda bu kişi annesinin yanında olan kızımı çekiyordu. Sonra kızımı bırakıp oğlumu götürmek istedi. Üzerine yürüyüp ‘Ne yapıyorsun’ deyince, ‘Abi, kendi çocuğum sandım’ dedi. Toplanan vatandaş ve esnaf, bu kişiyi darp etmeye başladı. Dayak yemesine içim el vermedi, üzerine kapanıp, ‘Vurmayın, polise teslim edelim’ diye bağırdım. Bu sırada, ‘Çocuğuma ne yapacaktın’ diye sorduğumda, ‘Abi doğru söyleyeyim, çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim’ cevabını verdi.”
EMNİYET: TEDAVİYİ REDDETTİ
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:
“Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden bir şahsın vatandaşlar tarafından darp edildiği bilgisi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü görevlileri adrese hızlı bir şekilde geçmiş ve kalabalık bir grubun bir şahsı darp ettiğinin görülmesi üzerine olaya müdahale ederek şahıs kontrollü bir şekilde olay yerinden çıkartılmış, anne babanın şikâyetçi olması üzerine şahıs öncelikle tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye götürülmüş, şahıs tedaviyi reddetmiş, bunun üzerine adli işlemlerin yapılabilmesi için alınan adli raporundan sonra şahısın Cumhuriyet Polis Merkezine intikali sağlanmıştır. Polis merkezinde işlemler esnasında rahatsızlanması üzerine 112 talep edilmiş, hastaneye intikali sırasında EX olmuştur.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle