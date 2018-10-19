Lila ne demek? Lila isminin anlamı nedir?
Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti bebeklerine Lila ismini verdi. Anne- baba olmaya hazırlanan ve isim arayışında olan vatandaşlar da Lila isminin anlamını araştırmaya başladı. Peki, Lila ne demek? Lila isminin anlamı tam olarak nedir?
Uzun süredir baba olmak isteyen Hakan Hatipoğlu, kızının dünyaya geldiğini şu sözlerle dile getirdi: “Hoş geldin Lila” Gizem Hatipoğlu ile evli olan Hakan Hatipoğlu, kızının doğumundan kısa bir süre önce verdiği röportajda isim sorusuna şu yanıtı vermişti: Aklımızda Leyla ismi vardı. Gizem rüyasında babasını görmüş, 'Leyla olmasın' demiş rahmetli babası. O an vazgeçtik. Gizem ağlayarak uyandı. Biz o isimden yüzde 99 vazgeçtik. Şimdi 3 tane isim var kafamızda Nil, Yasemin ve Lila... Gizem biraz daha Lila'ya, ben biraz daha Nil'e yakınım.”
Ünlü isimlerin bebeklerine koydukları isimler yeni bebek bekleyen ailelere de fikir veriyor. Lila ismi özellikle kız bebek bekleyen veya isteyen ailelerin dikkatini çekti. Peki, Lila ne demek?
LİLA'NIN ANLAMI:
Leylak rengi, açık mor rengi.
Hindu inancına göre ise, evreni harekete geçiren ve dünyanın kendiliğinden yaratılış ve yok oluşunun simgesi olan büyük tanrı.
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