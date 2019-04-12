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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN İZMİR, (DHA)
12.04.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Lidyalılara ait paraları böyle saklamışlar

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Lidyalılara ait paraları böyle saklamışlar

İZMİR'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonda, 1261 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihte parayı ilk kullanan toplum olarak bilinen Lidyalılara ait tarihi sikkelerin sigara paketinden çıkması, polisleri de şaşırttı. Söz konusu sikkelerin yurt dışında 40 bin euro'dan alıcı bulduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bergama ilçesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçede ikamet eden M.K., Ö.Y. ve H.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe alan ekipler, geçen Salı günü şüphelilerin evlerine ve iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Toplam 2 ev ve bir iş yerinde yapılan 3 farklı aramada Roma, Bizans, Helenistik ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 949 gümüş ve bronz sikke, 185 bronz mühür, 69 bronz yüzük, 17 tıbbi malzeme, üzerinde hayvan ve insan tasvirleri bulunan 8 tabak, 18 metal ok ucu, 6 hayvan tasvirli bileklik, 5 insan tasvirli mermer heykel başı, 2 cam gözyaşı şişesi, 2 insan yüzlü obje ve pirinçten yapılan hayvan tasvirli testi ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

ARALARINDA DEĞERLİ ESERLER DE VAR

Polisin yaptığı baskınlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, tarihi değeri yüksek olan kıymetli eserlerin de olduğu bildirildi. Bizans dönemine ait içinde ölen kişilerin arkasından dökülen gözyaşlarının biriktirildiği şişelerin, Roma döneminde dini törenlerde kullanılan hayvan tasvirli pirinç testilerin ve parayı kullanan ilk toplum olarak bilinen Lidyalılara ait sikkelerin yüksek tarihi değere sahip olduğu, bu sikkelerinin Avrupa'da 40 bin euro'dan alıcı bulduğu bildirildi.

TARİHTEKİ İLK PARALARI SİGARA PAKETİNE KOYMUŞLAR

Öte yandan, polisin şüphelilerin iş yerine yaptığı baskın sonrasındaki aramada, Lidya sikkelerinin bir sigara paketinin içinde saklanması, bir kısım tarihi eserin ise mutfak çekmecelerine yerleştirilmesi şaşkınlık yarattı.

Şüphelilerin Bergama'nın çeşitli köylerinde bulunan eserleri düşük fiyatlara satın aldığı ve Avrupa'da bağlantılı oldukları kişilere yüksek fiyatla sattıkları tespit edildi.

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