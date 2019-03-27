Liderlerin sandıkları belli oldu
Siyasi parti liderlerinin yerel seçimde oy kullanacakları sandıklar belli oldu.
31 Mart günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul’da kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını Ankara’da takip edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda verecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda sandığa gidecek.
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin seçim sonuçlarını parti genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oy verecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi’nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ankara Keçiören’deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi’nde oyunu kullanacak.
Cumhur İttifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da sandık başına gidecek.
Cumhur İttifakı’nın Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki Yenimahalle’de Sofuoğlu İlkokulu’nda, Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş da Çankaya’da Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde oyunu kullanacak.
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