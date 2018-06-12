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    Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

    Hürriyet Haber
    12.06.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı adaylarının oylarını nerede kullanacakları belli oldu. Erdoğan, Akşener ve Perinçek İstanbul'da, Karamollaoğlu Ankara'da, Muharrem İnce ise Yalova'da oy kullanacak. Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise cezaevinde oy kullanacak. Demirtaş her tutuklu gibi avukatları ile seçim sonucuna ilişkin görüşerek fikirlerini iletebilecek

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her sene olduğu gibi İstanbul'da oy kullanacak. Erdoğan'ın daha sonra Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi'nden takip edecek.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul'da oy kullanacak. Akşener, oy kullanma işleminin ardından Ankara'ya gidecek ve partisinin Genel Merkezi'nde partililerle birlikte seçim sonuçlarını izleyecek.

    Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de İstanbul'da oy kullanacak liderler arasında. Perinçek seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edecek.

    Ankara'da oy kullanacak tek cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu olacak. Karamollaoğlu partisinin genel merkezinden süreci takip edecek.

    Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise memleketi Yalova'da oy kullanacak. İnce, aday olurken parti rozetini çıkarmıştı. İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gitmesi beklenmiyor.

    HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunu tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde kullanacak. Demirtaş seçim sonuçlarını televizyondan takip edecek. Sonuçlar netleşirken avukatı ile istişare edebilecek. (HABERTÜRK)

    Etiketler: Milletvekili , 24 Haziran , son dakika , haberler
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