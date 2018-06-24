Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

    Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara'daki Çankaya İlkokulunda oy verecek.

    Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Karabağlar'daki Bahar Yıldırım İlkokulunda oy kullanacak.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Çukurambar’daki Arjantin İlkögretim Okulunda verecek.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu, Saffet Çam Ortaokulunda verecek.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak.

    İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullanacak.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çankaya Lisesinde oy verecek.

    Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Gayrettepe'deki Şair Nedim İlkokulunda kullanacak.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (23.06.2018 - 2)
    daha fazla video için
    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri