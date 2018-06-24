Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara'daki Çankaya İlkokulunda oy verecek.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Karabağlar'daki Bahar Yıldırım İlkokulunda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Çukurambar’daki Arjantin İlkögretim Okulunda verecek.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu, Saffet Çam Ortaokulunda verecek.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulunda oyunu kullanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullanacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çankaya Lisesinde oy verecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Gayrettepe'deki Şair Nedim İlkokulunda kullanacak.

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