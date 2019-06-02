Liderlerin bayram programı
Liderlerin bayram programlarında ağırlıklı tercihi İstanbul oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da ailesiyle geçirecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul’da çeşitli bayramlaşma programlarına katılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise bayram programının ilk iki gününü Ankara, üçüncü gününü ise İstanbul’a ayırdı. İlk gün bayram namazının ardından kurucu liderleri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek olan Bahçeli, ikinci gün ise parti genel merkezindeki bayramlaşma programına katılacak. Bahçeli, bayramın üçüncü günü ise İstanbul’a geçerek il başkanlığının bayramlaşma programına katılacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı İstanbul’da ailesiyle birlikte karşılayacak. İlk gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını da ziyaret edecek olan Akşener, ikinci gün parti genel merkezinde, üçüncü gün de İstanbul il başkanlığındaki bayramlaşma programlarına katılacak.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara’da, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar’da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın’da, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise İstanbul’da karşılayacak.
AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul’da geçireceği bayram boyunca vatandaşlarla bir araya geleceği çeşitli programlara katılacak.
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise ilk gününü İstanbul’da geçireceği bayramı ağırlıklı olarak Karadeniz gezisine ayırdı. İmamoğlu, bayramın ikinci günü Trabzon, Giresun ve Ordu’da vatandaşlarla bir araya gelecek.
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