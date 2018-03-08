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    'Liderler mutabık erken seçim yok'

    Umut ERDEM
    08.03.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün, MHP’yi izleyen gazetecilerle Meclis’te düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

    Semih Yalçın ittifak, erken seçim ve gündeme ilişkin şunları söyledi: “Cumhur ittifakı toplumun yüzde 70’ine sevimli gelmektedir. İttifakın yüzde 60’lar civarında oy alabileceğini düşünüyoruz. Bu artabilir de. Yeni sistemi oturtabilmek için Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde öncü rol oynadık. İki lider arasında yapılan görüşmelerde erken seçim telaffuz edilmedi. Erken seçime gidilmemesi konusunda mutabık kalındı. Şartlı veya şartsız arka plana taşınmadı. Erken seçimi ülke menfaatine de uygun bulmuyoruz. Bu süreçte ülkeye zarar verir.”

    Erken seçim yoklaması'Erken seçim' yoklaması

    Etiketler: Semih Yalçın , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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