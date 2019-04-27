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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.04.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Lice'de 5 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu

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Lice'de 5 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 21 sığınak tespit edildi. İçerisinde silah ve mühimmat ele geçirilen sığınaklar imha edilirken, operasyonda 3 güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı bildirildi.

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  • Licede 5 PKKlının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu
  • Licede 5 PKKlının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu
  • Licede 5 PKKlının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu
  • Licede 5 PKKlının ölü ele geçirildiği operasyonda 21 sığınak bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Nisan günü jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleriyle güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bayrak-123 Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Serdar Akın-02 Müşterek Operasyonu' adı verilen operasyon kapsamında 25 Nisan Perşembe günü Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında 5 farklı noktada PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

4'Ü GRİ LİSTEDE, 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 4'ü İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar listesinin gri kategorisinde olan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 5 Kalaşnikof tüfeği, Walther marka 9 mm çapında tabanca, 7 el bombası, 13 Kalaşnikof şarjörü, 7.62 mm çapında 327 Kalaşnikof mermisi, 9 mm 14 tabanca mermisi, el telsizi, el dürbünü ve 5 sırt çantası ele geçirildi. Çatışmada, 3 güvenlik görevlisi de hafif yaralandı.

SIĞINAKLARDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda PKK'lı teröristlerce kullanılan, biri 50 metrekare genişliğinde, 8 odadan oluşan, 21 sığınak tespit edildi. Sığınak ve arazide yapılan aramalarda, kullanılamaz durumda Kaleşnikof tüfeği, 7.62 mm çapında 117 Kaleşnikof mermisi, 5 Kaleşnikof şarjörü, el telsizi, 2'si basma düzenekli, 2'si uzaktan kumandalı 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, 1 kilo amonyum nitrat ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınaklar, imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Operasyon 26 Nisan Cuma günü saat 23.00 itibariyle sona erdi.

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