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Elif FİLİZ/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

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Lice'de 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 2 ton 80 kilo esrar ve 30 kilo amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı/ mayın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesi kırsalında 'Kıran- 11' operasyon düzenlendi. Operasyonda arazide yapılan aramalarda 28 jelikan ve 36 çuvalda toplam 2 ton 80 kilo esrar, esrar tartmakta kullanıldığı tespit edilen elektronik tartı, 2 esrar maddesi elemekte kullanılan elek ile çok sayıda yaşam giyim malzemesi ele geçirildi.

Licede 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi
Yolçatı köyü kırsalında ise kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen jelikanda, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, hareket ettirmeye hassas düzenekli mayın/ey yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenek, Mayın/EYP Tespit İmha (METİ) timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Esrar ve malzemelere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Licede 2 ton 80 kilo esrar ele geçirildi

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