Lice kırsalında Kızılay notları
JANDARMA Özel Harekât (JÖH) ile Polis Özel Harekât’ın (PÖH), terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır Lice kırsalında yaptığı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü.
Operasyonda, İstanbul Beşiktaş, Ankara Merasim ve Ankara Güvenpark gibi bombalı araçlarla yapılan terör eylemlerinin talimatlarını veren ve eylemleri organize eden PKK hücresi de çökertildi. Öldürülen PKK’lıların üzerinde ele geçirilen materyallerin incelemesinde, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay-Güvenpark otobüs durağına araçla yapılan ve 37 kişinin hayatını kaybetti bombalı saldırının notları çıktı. Notlarda eylemin nasıl yapılacağı, eylemi yapacak örgüt mensubuyla ilgili tüm detaylar yer alıyordu.JANDARMA Özel Harekât (JÖH) ile Polis Özel Harekât’ın (PÖH), terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır Lice kırsalında yaptığı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü. Operasyonda, İstanbul Beşiktaş, Ankara Merasim ve Ankara Güvenpark gibi bombalı araçlarla yapılan terör eylemlerinin talimatlarını veren ve eylemleri organize eden PKK hücresi de çökertildi. Öldürülen PKK’lıların üzerinde ele geçirilen materyallerin incelemesinde, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay-Güvenpark otobüs durağına araçla yapılan ve 37 kişinin hayatını kaybetti bombalı saldırının notları çıktı. Notlarda eylemin nasıl yapılacağı, eylemi yapacak örgüt mensubuyla ilgili tüm detaylar yer alıyordu.Şifreli notlarda, bomba düzeneğini kuran, patlamayı planlayan, aracı uzaktan kumandayla patlatan ve gözcülük yapan firari ‘Apo’ kod adlı Vahit Ayçil’in kimler tarafından sınırdan alınacağı, Ankara’da nerede kalacağı, kimlerle bağlantıya geçmesi gerektiği belirtiliyordu. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, çok sayıda noktaya eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, bombalı araçla yapılan saldırının ardından tekrardan yasadışı yollardan Türkiye’den ayrılan Vahit Ayçil ile bağlantılı F.A., İ.K., ve S.Ş. yakalandı. Şüphelilerin, Ayçil’e yasadışı yollardan Türkiye’ye girişine yardımcı oldukları, sınırdan alıp Ankara’ya getirdikleri, burada bağlantıları sağladıkları, eylemin ardından da Ayçil’in tekrar yasadışı yollardan Türkiye’den kaçmasını sağladıkları belirlendi.
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