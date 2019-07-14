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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
14.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Lice kırsalında Kızılay notları

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Lice kırsalında Kızılay notları

JANDARMA Özel Harekât (JÖH) ile Polis Özel Harekât’ın (PÖH), terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır Lice kırsalında yaptığı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü.

Operasyonda, İstanbul Beşiktaş, Ankara Merasim ve Ankara Güvenpark gibi bombalı araçlarla yapılan terör eylemlerinin talimatlarını veren ve eylemleri organize eden PKK hücresi de çökertildi. Öldürülen PKK’lıların üzerinde ele geçirilen materyallerin incelemesinde, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay-Güvenpark otobüs durağına araçla yapılan ve 37 kişinin hayatını kaybetti bombalı saldırının notları çıktı. Notlarda eylemin nasıl yapılacağı, eylemi yapacak örgüt mensubuyla ilgili tüm detaylar yer alıyordu.JANDARMA Özel Harekât (JÖH) ile Polis Özel Harekât’ın (PÖH), terör örgütü PKK’ya yönelik Diyarbakır Lice kırsalında yaptığı operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü. Operasyonda, İstanbul Beşiktaş, Ankara Merasim ve Ankara Güvenpark gibi bombalı araçlarla yapılan terör eylemlerinin talimatlarını veren ve eylemleri organize eden PKK hücresi de çökertildi. Öldürülen PKK’lıların üzerinde ele geçirilen materyallerin incelemesinde, 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay-Güvenpark otobüs durağına araçla yapılan ve 37 kişinin hayatını kaybetti bombalı saldırının notları çıktı. Notlarda eylemin nasıl yapılacağı, eylemi yapacak örgüt mensubuyla ilgili tüm detaylar yer alıyordu.Şifreli notlarda, bomba düzeneğini kuran, patlamayı planlayan, aracı uzaktan kumandayla patlatan ve gözcülük yapan firari ‘Apo’ kod adlı Vahit Ayçil’in kimler tarafından sınırdan alınacağı, Ankara’da nerede kalacağı, kimlerle bağlantıya geçmesi gerektiği belirtiliyordu. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, çok sayıda noktaya eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, bombalı araçla yapılan saldırının ardından tekrardan yasadışı yollardan Türkiye’den ayrılan Vahit Ayçil ile bağlantılı F.A., İ.K., ve S.Ş. yakalandı. Şüphelilerin, Ayçil’e yasadışı yollardan Türkiye’ye girişine yardımcı oldukları, sınırdan alıp Ankara’ya getirdikleri, burada bağlantıları sağladıkları, eylemin ardından da Ayçil’in tekrar yasadışı yollardan Türkiye’den kaçmasını sağladıkları belirlendi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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