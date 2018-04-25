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    Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

    DHA
    25.04.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit olurken, 4 asker yaralandı.

    Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. 

    Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

    Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralıJardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur

    KONYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
    DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un (28), memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.

    Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi’ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur’a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

    Etiketler: gündem
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