Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur, şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.



Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur

KONYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DİYARBAKIR’ın Lice ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jardarma Uzman Çavuş İsmail Cesur’un (28), memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.



Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi’ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur’a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.