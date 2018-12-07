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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
07.12.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Lice davasında karar açıklandı

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Lice davasında karar açıklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davada yargılanan tutuksuz sanık dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğu, üzerine atılı suçlardan beraat etti.

Lice'de, 1993 yılında 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, güvenlik gerekçesiyle İzmir'e alındı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, bugün yapılan duruşmayla devam edildi. 'Taammüden öldürme', 'halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik' ve 'cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu, duruşmaya katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları geçen duruşma esasa yönelik mütalaaya yeteri kadar hazırlanamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu. Duruşma savcısı, müşteki avukatlarının talebinin reddedilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, dava süreci değerlendirildiğinde müşteki avukatlara yeteri kadar süre verildiğini belirterek, ek süre talebini reddetti. Duruşmaya katılan bazı müştekiler, suçluların bulunarak cezalandırılmalarını istedi. Olayda şehit olan asker Yüksel Bayar’ın ağabeyi İlhami Bayar, “80 yaşındaki annem benden sonuç bekliyor. Kardeşimin nasıl öldüğüne dair cevap bekliyor. Ben anneme cevap veremiyorum” dedi.

Şikayetçi avukatları, esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yaparak Eşref Hatipoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tünay Yanardağ öldüğü için dosyasının davadan düşürülmesine, sanık Eşref Hatipoğlu’nun da üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.

'YOL TARTIŞMASINDA TUTUKLANMIŞTI'

Öte yandan, geçen Temmuz ayında trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahıyla tartıştığı kişiyi omzundan yaralayan emekli albay Eşref Hatipoğlu bu suçtan dolayı tutuklanmıştı. Hakkında ‘yaralama’ suçundan dava açılan Hatipoğlu ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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