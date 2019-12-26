Libya’ya asker yanıtı: Davet olursa değerlendiririz

“Bu bölgede 500 bine yakın bir mültecinin olması Tunus’a ciddi bir yüktür. Bu yükün altından bir an önce kalkmak gerekiyor. Bunlar daha sonra öyle bir hal alıyor ki terörize bir durum ortaya çıkıyor. Bu terörize durum da oradaki halkları ciddi manada rahatsız ediyor. Bu bakımdan Libya’daki bu olumsuz gelişmeler sadece Libya’da kalmıyor. Aynı zaman komşu ülkeler ki başta Tunus bundan ciddi manada rahatsız oluyor. Bunları da değerlendirme fırsatımız oldu. Bizim Libya’da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi sürece dönülebilmesi amacıyla atabileceğimiz adımlarla, bu çerçevede yürütebileceğimiz işbirliği neler olabilir, bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Biz Tunus’u bu bölgede istikrarın bir unsuru olarak görüyoruz ve birlikte de atacağımız adımları konuştuk. Libya’da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara Tunus’un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım.

Türkiye’ye karşı yaptırım heveslilerinin sayısı bu dönemde artmaya başladı. Yunanistan’ın Libya ile ne alakası var? Kıta sahanlığı ile alakası yok. Münhasır ekonomik bölgeyle bir alakası yok. Libya ve Türkiye arasındaki bağlantı bellidir ve bu konuda da yetki sahibi olan 2 ülke var; Libya ve Türkiye. Libya’nın şu an meşru bir başbakanı var. Sayın Sarraj ile bu görüşmeyi heyetiyle beraber gerçekleştirdik. İstanbul’da kendilerini ağırladık, müzakeresini değerlendirmesini yaparak imzalar atıldı. TBMM’den de mutabakat metnini anlaşmaya geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz ve Yunanistan’ın burada söz sahibi olması söz konusu değildir.

Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz. Adımlarımızı da buna göre atarız. Aslında şu andaki münhasır ekonomik bölge ile ilgili atılan adım, bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir. Bu konuyla ilgili bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz.

HANGİ SIFATLA GELDİLER

Fakat sormak lazım, Libya’da bulunan ve 5 bini Sudan’dan, 2 bini Rusya’dan Wagner diye girenler oraya hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var? Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde bunların orada ne işi var? Bir diğer olay Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj’dır.”



